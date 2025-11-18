  • Aiello del Friuli
Intesa Sanpaolo spinge la crescita delle PMI con un modello di finanza straordin

Presentata a Milano la strategia “Crescere per competere”: strumenti avanzati, advisory integrato e oltre 2 miliardi già erogati nel 2025 per sostenere l’evoluzione delle piccole e medie imprese italiane
Redazione
Autore: Redazione

Intesa Sanpaolo rilancia il proprio approccio alla finanza straordinaria dedicata alle PMI, riunendo a Milano imprenditori e specialisti per presentare la nuova iniziativa “Crescere per competere”. Nei primi nove mesi del 2025 la banca ha già erogato oltre 2 miliardi in operazioni di corporate finance, confermandosi punto di riferimento per oltre il 60% delle imprese italiane e per il 90% di quelle eleggibili a operazioni straordinarie.

Dal 2020 sono stati finalizzati oltre 10 miliardi di euro in finanza strutturata e più di 35 operazioni tra M&A e IPO. Oggi il potenziale coinvolge più di 6.000 PMI pronte a crescere attraverso strumenti evoluti resi accessibili grazie alla sinergia tra la Banca dei Territori e IMI Corporate & Investment Banking.

Una struttura dedicata con oltre 70 investment banker, cinque desk specialistici e team territoriali accompagna gli imprenditori nei percorsi di sviluppo. Nel 2026 partirà un roadshow nazionale per diffondere la cultura della finanza straordinaria, in continuità con la collaborazione con Elite, che ha già coinvolto più di 500 aziende.

Durante l’incontro presso Borsa Italiana, guidato da Stefano Barrese e con il contributo dei vertici del gruppo e testimonianze di importanti realtà imprenditoriali, è stato ribadito l’obiettivo di Intesa Sanpaolo: sostenere la competitività del Paese e favorire la crescita sostenibile delle PMI italiane.

