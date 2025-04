Intesa Sanpaolo – Trieste: al traguardo il progetto “Facciamo Centro!” della Comunità San Martino al Campo

Si avvicina al traguardo il progetto “Facciamo Centro!” della Comunità San Martino al Campo, sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Un progetto che ha permesso di creare un centro di aggregazione giovanile presso l’Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco di Trieste.Il progetto è stato selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI e finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da gennaio ad aprile 2024 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, di imprese, e anche della Banca che ha partecipato attivamente contribuendo con 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

Il centro accoglie soprattutto i giovani con vissuti familiari complessi e provenienti da situazioni di povertà affettiva, economica e culturale; potranno trascorrere il loro tempo in compagnia e trovare negli educatori ascolto e sostegno.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di finanziare:

il lavoro dell’équipe educativa composta da 4 educatori professionali, di cui uno con il ruolo di responsabile, e da uno psicologo-psicoterapeuta con esperienza in campo adolescenziale che supervisionerà l’équipe;

composta da 4 educatori professionali, di cui uno con il ruolo di responsabile, e da uno psicologo-psicoterapeuta con esperienza in campo adolescenziale che supervisionerà l’équipe; l’allestimento di una sala musica con strumenti musicali, mixer e PC;

con strumenti musicali, mixer e PC; la realizzazione di attività sportive con preparatori formati: basket, tennis da tavolo, canoa, rugby e flag football;

con preparatori formati: basket, tennis da tavolo, canoa, rugby e flag football; l’acquisto di attrezzature sportive quali palloni, reti, racchette e così via;

quali palloni, reti, racchette e così via; la realizzazione di attività ricreative come teatro, film-making e molto altro ancora.

Il progetto ha coinvolto ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 12 e i 18 anni che, per motivazioni diverse, non frequentano attività pomeridiane, hanno scarsi riferimenti familiari, hanno comportamenti a rischio di devianza e trascorrono molto tempo in strada. Attualmente ruotano attorno alla realtà dell’Oratorio Salesiano circa 100 adolescenti, italiani e stranieri.

Il progetto ha avuto inoltre una ricaduta sulle realtà educative e scolastiche presenti sul territorio con le quali si costituirà una rete per sostenere gli adolescenti in difficoltà e contrastare l’abbandono scolastico. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco, nella Parrocchia di San Giovanni Bosco, il Ciofs (Centro Italiano Opere Femminile Salesiane) e l’OMA (Oratorio Maria Ausiliatrice).

“Siamo molto grati ad Intesa Sanpaolo e CESVI che, attraverso il Programma Formula, ci hanno permesso di realizzare un progetto così importante che ha coinvolto più di cento ragazzi e ragazze, italiani e stranieri. Abbiamo potuto realizzare tante attività che hanno dato la possibilità ai ragazzi di fare nuove esperienze, di scoprirsi appassionati di uno sport piuttosto che di uno strumento musicale, motivandoli ad approfondire e impegnarsi con la loro partecipazione. In questi mesi, abbiamo visto gli occhi di questi ragazzi cambiare, acquistare fiducia in sé stessi e negli educatori, abbiamo sperimentato la stima derivante dal metterli al centro dei nostri interessi e delle nostre attività. Si sono sentiti protagonisti del loro tempo”, ha dichiarato Francesca Parisi, Responsabile Area Minori della Comunità San Martino al Campo.

“Siamo soddisfatti di vedere realizzato questo progetto, e di aver contribuito a creare un ambiente sicuro e accogliente per i giovani ospiti – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. Stiamo dedicando a Trieste una particolare attenzione per ridurre le disuguaglianze creando spazi protetti per i giovani e il nostro ringraziamento va anche a tutti i nostri clienti che, con sensibilità e generosità, hanno donato attraverso la piattaforma For Funding”.

“Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Attraverso Formula, vengono sostenuti progetti sui temi di: emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e Welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; e conservazione del patrimonio culturale. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 160 progetti sostenuti e più di 18 milioni di euro raccolti. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle tematiche territoriali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, dichiara Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La banca partecipa attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per alcuni dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali – strutture che rientrano nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese – coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.