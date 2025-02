Intesa Sanpaolo: utili record nel 2024 e impegno sociale

Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2024 con un utile netto di 8,7 miliardi di euro, in crescita del 12,2% rispetto al 2023. Rettificando per componenti straordinarie, l’utile netto sfiora i 9 miliardi, ponendo solide basi per un 2025 ancora più profittevole. Gli azionisti riceveranno dividendi per 6,1 miliardi e un buyback da 2 miliardi autorizzato dalla BCE.

L’istituto ha rafforzato il proprio impegno ESG, destinando 20,4 miliardi a credito sociale e rigenerazione urbana e aumentando i fondi per il sostegno a persone in difficoltà. Sul fronte tecnologico, continua l’investimento in digitalizzazione con Isybank e intelligenza artificiale, mentre le iniziative di inclusione finanziaria e sociale si ampliano, confermando il ruolo di banca di riferimento per il Paese.

Intesa Sanpaolo ha erogato 43 miliardi di nuovi crediti a famiglie e imprese italiane e contribuito a riportare in bonis 3.100 aziende nel 2024, proteggendo migliaia di posti di lavoro. La solidità patrimoniale rimane elevata, con un CET1 ratio del 13,9%, ben oltre i requisiti normativi.

L’istituto si prepara al futuro con un modello sostenibile e innovativo, puntando su crescita, efficienza e impatto sociale.