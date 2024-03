Investimenti esteri: Fedriga, 8-9 aprile “Selecting Italy” a Trieste

“Promuovere il confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder al fine di elaborare proposte concrete per potenziare l’attrattività sui mercati esteri; porre a comune denominatore le specificità e le eccellenze dei singoli territori, trasformandole in leva di crescita per il sistema Paese; raccogliere le sfide del futuro, in particolare sui fronti dell’innovazione e della sostenibilità, sviluppando strategie che siano espressione del lavoro sinergico tra i diversi livelli istituzionali”. Questa la “roadmap” tracciata stamane da Massimiliano Fedriga, nelle duplici vesti di governatore del Friuli Venezia Giulia e di presidente della Conferenza delle Regioni, nel corso della presentazione della seconda edizione di “Selecting Italy”.

L’evento, organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, beneficia del patrocinio del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si terrà al Generali Convention Center di Trieste nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 aprile. Numerose le autorità presenti alla conferenza stampa di lancio, tenutasi alla Sala Capranichetta di piazza Montecitorio a Roma, tra cui il viceministro del Mimit Valentino Valentini, il Commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025 Mario Vattani e il presidente del Transatlantic Investment Committee Andrea Gumina. “Se negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia è riuscito a conseguire risultati importanti sul versante degli investimenti esteri diretti, triplicando la propria incidenza percentuale sul dato nazionale (dal 2 al 6,3%) e incrementando del 130% in due anni i dossier dei potenziali investitori, l’impegno futuro – secondo Fedriga – non può limitarsi a rafforzare queste statistiche con una visione squisitamente localistica, ma deve al contrario rivolgersi alla definizione di politiche più ad ampio spettro che, penso alle Zone economiche speciali e alle Zone logistiche semplificate, possano incidere significativamente sulla nostra competitività non solo come Regione ma come Paese.

Di qui la decisione di puntare con sempre maggiore convinzione su ‘Selecting Italy’, piattaforma di idee che già nella prima edizione di gennaio 2023 aveva espresso le proprie potenzialità e che oggi, programma di aprile alla mano, testimonia di essersi ulteriormente radicata ed evoluta”. Nel dettaglio dell’evento, lunedì 8 aprile si alterneranno interventi istituzionali, tra cui quelli del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e del viceministro del Mimit Valentino Valentini, quattro workshop sulle Catene regionali del valore e due tavole rotonde; martedì 9 aprile sono invece in calendario il vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il “keynote speech” dell’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero, due focus tematici sui mercati statunitense e giapponese e un approfondimento sul Big Science Business Forum 2024 quale punto di incontro tra mondo della ricerca e delle imprese.

Rilevante anche la presenza della Giunta regionale, con gli assessori Sergio Emidio Bini, Riccardo Riccardi e Alessia Rosolen impegnati in ruoli di coordinamento di workshop e tavole rotonde: nello specifico, Bini si misurerà con l’attrazione di imprese innovative e talenti e con la sostenibilità climatico-energetica, Riccardi si occuperà di investimenti, ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito delle scienze della vita, mentre Rosolen seguirà il tema del supercomputing per l’attrazione degli investimenti. Il programma di “Selecting Italy” e le modalità di registrazione all’evento sono disponibili sul sito www.regione.fvg.it, mentre la diretta streaming sarà trasmessa sul canale YouTube della Regione “Fvg Convegni&Conferenze”.