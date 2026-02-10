Io sono Fvg alla conquista della BIT di Milano con Samira Lui

PromoTurismoFVG sarà presente alla BIT di Milano, dal 10 al 12 febbraio 2026, per presentare le novità del territorio presso lo stand “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.

L’evento clou si terrà mercoledì 11 febbraio alle ore 16:00, al padiglione 11P (Stand G45 K54), con un talk dedicato alla valorizzazione dei territori e dei valori regionali. L’incontro, intitolato “Io sono Friuli Venezia Giulia – Uno slogan ma soprattutto un insieme di valori e una varietà di territori, come farlo scoprire?” vedrà la partecipazione straordinaria di Samira Lui, modella friulana e volto noto della tv, presente in qualità di ambassador ufficiale della regione.

Accanto a lei, il dibattito sarà moderato da Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale. Al panel interverranno il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, per raccontare l’evoluzione di uno slogan che è diventato un insieme di valori identitari. Un appuntamento che unisce glamour, informazione e strategia per promuovere l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia in una delle vetrine turistiche più importanti al mondo.