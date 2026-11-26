Il Bilancio Sociale 2025 di Ires Fvg racconta un anno di crescita e di consolidamento del ruolo dell’istituto nella formazione, nella ricerca e nello sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Sono 6.509 le persone coinvolte nei percorsi formativi, il 19,4% in più rispetto al 2024, mentre le attività realizzate raggiungono quota 892, rispetto alle 721 dell’anno precedente. Un impegno che si traduce in oltre 27 mila ore di formazione, con il coinvolgimento di 761 imprese ed enti. Per la prima volta, inoltre, le donne rappresentano la maggioranza delle persone formate, con una quota del 50,5%.

«I risultati del 2025 testimoniano la capacità dell’istituto di crescere mantenendo al centro la qualità della formazione e l’attenzione alle persone – sottolinea il presidente di Ires Fvg Marco Pascolini –. In un contesto economico e sociale in continua trasformazione, il nostro impegno è offrire opportunità concrete per acquisire nuove competenze, migliorare le prospettive professionali e favorire l’inclusione. La crescita delle attività e delle persone coinvolte è anche il risultato di un dialogo costante con il territorio, le imprese e le istituzioni».

Particolarmente significativi gli esiti occupazionali dei corsi: il 74,2% di chi ha svolto un tirocinio risulta occupato a sei mesi dalla conclusione, mentre la percentuale sale al 79,6% tra i partecipanti ai corsi con tirocinio. A confermare la qualità dell’offerta formativa è anche l’elevato livello di soddisfazione di allievi e allieve: con oltre il 97% di valutazioni positive sul corso frequentato.

Accanto ai risultati quantitativi, il Bilancio Sociale mette in luce la varietà delle iniziative realizzate nel 2025. Tra le esperienze più significative citiamo CreAttività Summer Camp e i laboratori artistici e creativi realizzati nell’ambito del programma regionale AttivaGiovani; o EDIH-PAI – Public Administration Intelligence, progetto per accompagnare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, delle piccole e medie imprese, delle cooperative e delle organizzazioni dell’economia sociale. Un ulteriore ambito di impegno riguarda la partecipazione al tavolo regionale per l’aggiornamento e lo sviluppo del Repertorio delle qualificazioni del Fvg, un’attività strategica per mantenere l’offerta formativa coerente con l’evoluzione delle competenze richieste dal mondo del lavoro.

A sostenere queste esperienze è anche la capacità di Ires Fvg di produrre e diffondere conoscenza sul contesto regionale. Nel 2025 sono stati realizzati 29 progetti di ricerca e consulenza e pubblicati 12 infoClick dedicati ai principali dati socioeconomici del Fvg, che hanno registrato oltre 160 passaggi tra stampa, televisione e radio. L’Istituto inoltre è spesso chiamato a far parte dei panel di esperti in convegni e workshop dedicati ai temi socioeconomici.

«Formazione e ricerca sono due dimensioni strettamente connesse del nostro lavoro» – aggiunge Pascolini. «Conoscere i cambiamenti economici e sociali ci permette di anticipare i fabbisogni, progettare interventi più efficaci e contribuire alle politiche di sviluppo del territorio. In questa prospettiva è fondamentale anche la rete di collaborazioni che Ires Fvg ha consolidato nel tempo, perché è attraverso il confronto tra soggetti diversi che si possono costruire risposte innovative e inclusive».

Il Bilancio Sociale evidenzia infatti una rete articolata di collaborazioni, che comprende 28 associazioni temporanee d’impresa attive, 14 accordi con servizi sociali, assistenziali ed enti morali, 12 protocolli con associazioni datoriali e sindacali, consorzi e aziende e 6 convenzioni di stage con scuole e università.

Il Bilancio Sociale 2025 rappresenta quindi non soltanto uno strumento di trasparenza e rendicontazione, ma anche un’occasione per condividere il valore sociale generato dall’attività di Ires Fvg. Un impegno che si riconosce nei principi dell’Agenda 2030, con particolare attenzione alla qualità dell’istruzione, alla parità di genere, al lavoro dignitoso, alla riduzione delle disuguaglianze e allo sviluppo di comunità sostenibili.