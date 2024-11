Ires presenta il corso per saldocarpentiere

Mercoledì 6 novembre, dalle 15, nella sede Ires di Udine, si terrà l’incontro di presentazione del nuovo corso di qualifica per saldocarpentiere realizzato nell’ambito del programma regionale PiAzZa cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027. L’evento vedrà la partecipazione di tre importanti realtà del settore metalmeccanico (Steelform, Nord Laser e Inox Friuli) che porteranno la loro esperienza per raccontare le competenze oggi richieste nel settore e le opportunità di crescita per chi sceglie una professione specializzata come quella del saldocarpentiere.

Un percorso formativo concreto e completo

Il corso, della durata di 1000 ore (350 delle quali dedicate allo stage aziendale), offre una formazione pratica e teorica completa sulle principali tecniche di saldatura (MMA, MIG/MAG, TIG). Al termine, i partecipanti otterranno una qualifica professionale di terzo livello EQF e specifici attestati di sicurezza, permettendo loro di inserirsi con competenze avanzate nel settore.

Requisiti e iscrizioni

Il corso si rivolge a maggiorenni, disoccupati o occupati, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. È richiesta una conoscenza base di disegno meccanico e una forte motivazione a lavorare nella saldatura e nella lavorazione dei metalli.