Ires: rallentano le assunzioni ma restano alti i licenziamenti volontari

Le dimissioni post covid non si sono arrestate, anzi. Secondo lo studio Ires nel 2024 resta alto il numero di persone che lascia il posto fisso, anche over 50, per cercare un miglioramento della retribuzione e soprattutto delle condizioni lavorative e del welfare, un segnale inoltre di un mercato del lavoro aperto. Secondo Ires e lo studio realizzato dal ricercatore Alessandro Russo nel primo semestre del 2024, in base ai dati forniti dall'Inps, il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato (esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli) è diminuito dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (1.174 unità in meno). In particolare, si rileva una flessione del numero di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato del 6,2%, presumibilmente connesso al rallentamento di alcune attività manifatturiere. L'altra tipologia che presenta una significativa contrazione -4,8% è quella dell'apprendistato, contratto che riguarda i lavoratori più giovani. Sul fronte delle cessazioni dei rapporti di lavoro il Friuli Venezia Giulia vede il tasso più alto a livello nazionale delle dimissioni che arrivano al superare il 78% del totale, in pratica 7 lavoratori su 10 se ne vanno mentre 2 vengono licenziati. Resta poi il nodo invece della ricerca di personale che al momento continua ad essere complicata per le imprese in particolare per quanto riguarda il calo demografico.