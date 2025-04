Irisacqua: approvato il finanziamento dalle banche

“Siamo estremamente soddisfatti per l’approvazione unanime dei soci del nuovo finanziamento di Irisacqua da parte di un pool di dieci banche. Questo passo importante rappresenta un segnale tangibile della solidità e della visione strategica di Irisacqua, finalizzata a un servizio sempre più efficiente e conveniente per i cittadini e per i soci. La decisione unanime dell’assemblea dei soci di approvare questo finanziamento, giunta anche a seguito di un’ulteriore review indipendente da parte di società terza rispetto alle due diligence di Irisacqua e del pool di banche, chiesta dai soci di maggioranza a ulteriore comprova dell’equilibrio del piano economico-finanziario del finanziamento, non fa che rafforzare la fiducia nella società e nella gestione dell’Amministratore Unico Giulia Martellos”.

Questo il commento del Sindaco di Monfalcone , Luca Fasan, a seguito dell’assemblea dei soci di Irisacqua che ha provato il piano di rifinanziamento proposto dall’amministratore unico Giulia Martellos.

Questo finanziamento è una ricontrattazione di quello precedente, stipulato a tassi molto alti prima del COVID – che erano comunque i migliori in quel periodo – ora rinegoziato a tassi più favorevoli. L’operazione servirà a concludere alcune opere previste dal piano di investimenti approvato dai soci per il periodo 2024 fino al 2029. La ricontrattazione del finanziamento era prevista già nel bilancio 2024, in quanto i tassi di interesse attuali sono molto concorrenziali rispetto a quelli precedenti. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a circa 120 milioni di euro, suddivisi su diverse linee di intervento. È importante sottolineare che il finanziamento non andrà in alcun modo a incidere sulle tariffe dell’utenza.

Questa ottima notizia si aggiunge all’approvazione del budget previsionale per il 2025 di Irisacqua, che risulta in positivo nonostante la presenza di circa 9 milioni di euro di crediti che la società attende da Regione, Stato Italiano e soggetti terzi. Anche con questa situazione in essere, che non dipende da Irisacqua, la previsione di un budget positivo dimostra la resilienza e la capacità della società di operare con efficacia e di pianificare il futuro, come evidenziato anche dalle logiche di funzionamento del modello finanziario revisionato da KPMG Advisory S.p.A..

“L’approvazione unanime del finanziamento – aggiunge il Sindaco Fasan – è un segnale forte della condivisione di un percorso di crescita e miglioramento per Irisacqua. Siamo particolarmente fiduciosi nella guida dell’Amministratore Unico e nella capacità dell’azienda di raggiungere risultati positivi, sia economici che gestionali per continuare ad offrire un servizio di eccellenza. Questo è un elemento di grande rassicurazione per la comunità di Monfalcone e per tutti i cittadini serviti da Irisacqua”.