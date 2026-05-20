Iscrizioni aperte per “Startup Cooperativo”, il PCTO promosso da Confcooperative FVG con TEC4I FVG

Sono aperte le iscrizioni a “Startup Cooperativo. Tra bisogno e desiderio, per imparare insieme a diventare protagonisti del proprio futuro!”, il percorso PCTO promosso da Confcooperative FVG in collaborazione con l’hub regionale per l’innovazione TEC4I FVG. L’iniziativa si rivolge agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia e offrirà 42 ore formative dedicate allo sviluppo di competenze imprenditoriali, collaborative e progettuali.

In programma dal 23 giugno al 1 luglio 2026 presso la sede di TEC4I FVG in via Linussio 51 a Udine, il percorso è pensato per accompagnare ragazze e ragazzi in un’esperienza pratica che parte dalla conoscenza di sé e arriva fino alla costruzione e alla presentazione di una vera idea di impresa. I posti disponibili sono 25 e le iscrizioni resteranno aperte fino al 5 giugno.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato avvicinare i giovani alla cultura cooperativa e al valore dell’impresa mutualistica, dall’altro offrire strumenti concreti per leggere i bisogni del territorio, lavorare in gruppo e trasformare intuizioni e creatività in proposte imprenditoriali strutturate.

“Confcooperative Friuli Venezia Giulia crede fortemente nell’educazione all’imprenditorialità investendo da oltre vent’anni nel mondo della formazione e della scuola – commenta il Presidente regionale di Confcooperative Daniele Castagnaviz – La nostra Regione, già oggi, è tra quelle a più alta densità di iniziative cooperative in Italia: l’investimento di Confcooperative nelle nuove generazioni punta a creare le condizioni per stimolare lo sviluppo del sistema cooperativo”.

Accanto ai contenuti dedicati al modello cooperativo, il programma prevede attività laboratoriali curate da TEC4I FVG su come sviluppare un’idea imprenditoriale in team, approfondire i principali elementi di un modello di business, lavorare su proposta di valore, clienti e sostenibilità economica e confrontarsi con strumenti e approcci utilizzati nel mondo delle startup e dell’innovazione.

“Per TEC4I FVG questo percorso rappresenta un’opportunità importante per trasmettere ai giovani strumenti, metodo e approcci che appartengono al mondo dell’innovazione e della nuova imprenditorialità. Accompagnare ragazze e ragazzi nel passaggio dall’intuizione iniziale a una proposta progettuale più strutturata significa investire sulle competenze e sul potenziale di chi avrà in mano lo sviluppo del territorio” – aggiunge Filippo Bianco, Amministratore Delegato di TEC4I FVG.

Durante il percorso gli studenti potranno confrontarsi con imprenditori del mondo cooperativo, lavorare su sfide reali e sugli elementi chiave di un progetto imprenditoriale, dai bisogni dei destinatari alla proposta di valore, fino agli aspetti organizzativi ed economici. È inoltre prevista la visita a una realtà innovativa insediata presso TEC4I FVG. Il programma si concluderà con un demo day finale, durante il quale i gruppi presenteranno i propri pitch.

Questa è solo l’ultima di diverse iniziative frutto della collaborazione tra Confcooperative FVG e TEC4I FVG, che negli ultimi mesi hanno dato vita anche a FVG Youth Business Challenge, contest regionale per accompagnare studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia nello sviluppo e nella presentazione di idee imprenditoriali, con la possibilità per il team vincitore di accedere alla competizione internazionale POPRI, così come le attività formative dedicate all’imprenditorialità in svolgimento presso l’Istituto superiore P. Sarpi di San Vito al Tagliamento.