Istat, in Fvg diminuiscono ancora i nuovi nati e aumenta l’aspettativa di vita

Diminuisce dell’1,4% il numero di bambini nati nel 2024, rispetto al 2023, in Friuli Venezia Giulia. La fecondità si attesta a 1,19, poco sopra la media nazionale di 1,18, ma in calo rispetto al 2022 e al 2023, quando il numero medio di figli per donna in regione era pari rispettivamente a 1,26 e a 1,21. E’ quanto emerge dagli indicatori demografici dell’Istat diffusi oggi. Al primo gennaio 2025 i residenti in Friuli Venezia Giulia ammontano a circa 1.194.000 unità. Di questi, circa 23.200 sono stranieri. Rispetto all’anno precedente la popolazione è diminuita dello 0,4%. L’età media è pari a 48,6 anni. I nuovi nati nel 2024 sono stati circa 6.900 e i decessi circa 14.600 (+0,2%). Nel 2024 la speranza di vita alla nascita è di 81,6 anni, in aumento di 0,4 in decimi di anno sul 2023, per gli uomini; di 86 anni per le donne, +0,3. Si tratta in entrambi i casi di valori superiori alla media nazionale, rispettivamente di 81,4 e 85,5 anni.