Istruzione: Rosolen, Fvg a Job&Orienta con eccellenze formative

Dal oggi al 25 novembre la Regione Friuli Venezia Giulia parteciperà a Job&Orienta, una delle più importanti manifestazioni nazionali dedicata a orientamento, scuola, formazione e lavoro con un ricco calendario di eventi per presentare le esperienze e le misure più efficaci di settore.

“Nello stand del Friuli Venezia Giulia si avvicenderanno le eccellenze scolastiche e formative regionali. Parteciperanno attivamente e prenderanno la parola docenti e studenti per raccontare le specificità della didattica, i vantaggi della formazione professionale, i progetti di punta del nostro sistema scolastico e di formazione che sono una delle leve più forti dell’attrattività della regione” ha commentato l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen.

Nei giorni della fiera, che si tiene a Verona, la Regione presenterà dunque le sue eccellenze: saranno presenti i docenti e gli studenti dell’ISIS Brignoli Einaudi Marconi di Staranzano vincitori della competizione World Skills Italy per presentare una dimostrazione di utilizzo del Robot/Braccio meccanico Fanus. Vi sarà il sistema regionale degli ITS i cui punteggi Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) confermano risultati sopra la media nazionale.

L’ITS Volta di Trieste esibirà il Robot mobile Medibot classificatosi al primo posto nella categoria Servizi Digitali nella competizione nazionale Progetto ITS 4.0; l’ITS Alto Adriatico esporrà i Visori multimediali; il MITS di Udine mostrerà il prototipo “Round the clock”; l’Accademia nautica di Trieste sarà presente in fiera con i cadetti in divisa a raccontare le proprie esperienze.

Un focus sarà dedicato anche ai percorsi formativi IeFP e IFTS promossi dalla Regione i cui esiti occupazionali dei partecipanti toccano oltre il 96% e alle misure regionali per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito scolastico e formativo.

“Con uno stanziamento di circa 25 milioni di euro – ha ricordato Rosolen – la Regione finanzia interventi per garantire il diritto allo studio a beneficio delle famiglie con figli iscritti al sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, come per esempio la fornitura di libri testo e di strumenti informatici, l’abbattimento dei costi di trasporto, nonché di supporto psicologico per prevenire la dispersione scolastica”.

L’assessore ha aggiunto che “abbiamo approvato anche, in stretta sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, un pacchetto di misure per interventi diretti sul sistema organizzativo, del valore di 3 milioni di euro, a favore del multilinguismo, della scuola in ospedale e a domicilio e del supporto tecnico e amministrativo alle segreterie delle scuole per la didattica e la digitalizzazione”.

Situazione analoga per il diritto allo studio universitario per cui la Regione ha portato a 26.306,25 euro l’Isee per l’assegnazione della borsa e dei servizi ampliando la platea dei beneficiari rispetto agli anni passati; anche per l’anno accademico in corso è stato aumentato il valore degli importi delle borse di studio che raggiunge 7.987 euro per gli studenti fuori sede, 4.668 euro per i pendolari, 3.219 euro per quelli in sede. Dall’anno accademico 2022/2023, la Regione bandisce borse di studio anche agli studenti ITS facendosi carico delle borse di idonei ed aventi dritto, non inclusi in alcuna misura ministeriale.

La Regione garantisce anche l’accesso ai master di primo e secondo livello delle università di Trieste e Udine, del Conservatorio di Trieste o a corsi di specializzazione e di perfezionamento della SISSA: l’ammontare del contributo corrisponde al 30% del costo di iscrizione al master fino a un massimo di 3.000 euro.

A sostegno della filiera della formazione professionale, il programma Apprendiamo&Lavoriamo in Fvg mette a disposizione 279,3 milioni nel settennio 2021-2027. “Intendiamo rafforzare la collaborazione e le sinergie tra sistema formativo e sistema produttivo per garantire percorsi che consentano un inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro e assicurino alle imprese le competenze necessarie per lo sviluppo e l’innovazione. Anche questo è un obiettivo che mostreremo alla Fiera di Verona” ha concluso Rosolen.