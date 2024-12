Istruzione: terzo bando Pittini per borse studio all’estero

“La Regione sta attivando moltissimi progetti a supporto del servizio scolastico, con risorse supplementari e in partnership con i privati. Questo bando ne è un esempio, come lo è il progetto attiva Scuola. Il Friuli Venezia Giulia è una realtà plurilingue per costituzione e quindi offrire ai giovani di far parte di progetti internazionali è un’opportunità per accrescere conoscenza e competenze in sintonia con i nostri obiettivi”. È il commento dell’assessore regionale a Lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen alla presentazione della terza edizione del bando internazionalizzazione promosso dalla Fondazione Pietro Pittini e realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il bando offre 40 viaggi studio a favore di altrettanti studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado per la frequenza di soggiorni studio all’estero, con l’obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche.

I viaggi studio sono 25 per la lingua inglese, con destinazione Malta, e 15 per la lingua tedesca, con destinazione Monaco di Baviera. L’esperienza prevede due settimane di corso presso scuole di lingua qualificate, oltre ad attività extrascolastiche e all’alloggio presso famiglie in trattamento di mezza pensione. Per partecipare, gli studenti, in gruppi da 3 a 5, dovranno realizzare un elaborato sul tema “Verso il futuro: quale Orientamento?”, anche in forma di video o presentazione multimediale. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato al 31 marzo 2025. La selezione sarà a cura del Servizio istruzione regionale e della Fondazione Pietro Pittini che provvederà direttamente anche all’organizzazione del viaggio-studio attraverso un tour operator certificato in vacanze studio. I vincitori saranno comunicati a maggio, i viaggi si svolgeranno durante la seconda metà di giugno. “Il titolo del bando è improntato all’orientamento, che è uno degli obiettivi che ci siamo dati per costruire il futuro dei nostri giovani. Le lingue sono una competenza necessaria per i nostri studenti per rendere spendibili le proprie competenze. Ringrazio la Fondazione Pittini per il grande impegno organizzativo e anche per l’attenzione riservata alla lingua tedesca, elemento di grande valore del bando, dal momento che il primo paese verso cui il Friuli Venezia Giulia esporta prodotti è proprio la Germania”. Il bando è visibile a questo link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/regi one-per-scuole/FOGLIA246/