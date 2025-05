Itaca, aumentano fatturato, occupazione e mutualità

La Cooperativa sociale Itaca prosegue nella sua tendenza di crescita costante, il bilancio numero 32 segna un ulteriore incremento, il dato registrato al 31-12-2024 è infatti pari a 54 milioni di euro (+3% rispetto ai 52,3 mln del 2023), il migliore di sempre nella storia ultratrentennale della Cooperativa friulana. L’avanzo di gestione resta nell’ordine dei 700 mila euro, un risultato significativo nonostante i maggiori esporsi legati al rinnovo del CCNL della Cooperazione sociale siglato nel gennaio scorso, ottenuto anche attraverso l’utilizzo prudente degli accantonamenti effettuati per questo frangente. I lavoratori mediamente occupati sono stati 1797 di cui il 65% rappresentato da soci, la presenza femminile sale all’84,5% (+1%). L’età media cresce e raggiunge i 44 anni, segno di stabilità e contenimento del turn-over, intorno ai 23 mila i beneficiari delle attività, distribuiti in 250 servizi. Il fatturato sviluppato è realizzato per l’80% in Friuli Venezia Giulia e il 20% tra Veneto (15%), Lombardia e Alto Adige/Südtirol. Una gestione che si conferma all’insegna del consolidamento dei risultati e che rinsalda Itaca come impresa sociale in salute e solida anche in prospettiva futura.

Questi i numeri principali che saranno presentati il 29 maggio nel corso dell’Assemblea generale ordinaria dei soci e delle socie, prevista alle 17 nella Sala Congressi di Udine Esposizioni a Martignacco (Ud), in via della Vecchia Filatura 10. Tra i punti previsti all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2024 e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Come già lo scorso anno, il documento con le informazioni finanziarie e non finanziarie verrà presentato in forma integrata attraverso il Bilancio Integrato Cooperativo, che riunisce in un unico fascicolo sia le informazioni del Bilancio Civilistico sia quelle del Bilancio Sociale, sia infine quelle del Report di sostenibilità, offrendo così una visione completa di Itaca, declinata negli aspetti economici, sociali e di impatto sociale.

Il 2024 è stato caratterizzato dal rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali, siglato a gennaio con decorrenza 1° febbraio. Un evento importante che non solo ha condizionato il 2024, ma condizionerà anche l’esercizio 2025, considerando che l’applicazione a tranche si concluderà il 31 dicembre dell’anno in corso. A regime un incremento del 15,18%, indispensabile per riequilibrare il potere d’acquisto dei salari, ma al contempo estremamente oneroso per le cooperative impegnate a garantire l’esborso economico.

“Il Bilancio 2024 che l’Assemblea sarà chiamata ad approvare il 29 maggio, conferma la solidità e la vitalità di Itaca – conclude il presidente Paolo Castagna -, una cooperativa che, pur in un contesto economico e sociale complesso, continua a crescere e a generare valore per soci, lavoratori e per l’intera comunità. Il nostro impegno è quello di proseguire su questa strada, coniugando efficienza gestionale, qualità dei servizi e attenzione alla dimensione sociale, in linea con i principi fondanti della cooperazione e con il nostro ruolo di impresa sociale responsabile”.