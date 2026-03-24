ITS Academy, formazione e innovazione: visita di Ciriani e Aprea

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le sfide future dell’alta formazione degli Istituti tecnologici superiori e in particolare dell’ITS Academy Udine sono stati i temi al centro della visita odierna dell’europarlamentare Alessandro Ciriani e dell’ex parlamentare e già sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Valentina Aprea, a Udine nella sede dell’Istituto di viale Gio Batta Bassi. Accolti dai vertici dell’Istituto, Ciriani e Aprea hanno visitato quindi i nuovi spazi didattici e in particolare i laboratori di robotica, automazione, tecnologie additive, digitalizzazione, realtà virtuale e il laboratorio di materiali in via di allestimento.

La presidente ha quindi illustrato l’attività formativa e come «l’Istituto, con la propria attività stia ampiamente dimostrando di rappresentare un’offerta formativa molto qualificata, in grado di offrire ai giovani valide prospettive di successo professionale grazie allo stretto legame di collaborazione con aziende, associazioni di categoria, con il territorio nel suo complesso e agli investimenti delle istituzioni, Stato e Regioni».

Nel corso dell’incontro la presidente Perabò, insieme al vicepresidente della Fondazione, Oliviero Barbieri e al direttore Ester Iannis, ha sottolineato la «necessità dei finanziamenti agli ITS: «Si tratta di una richiesta che riguarda non solo Udine, ma l’intero sistema ITS. Molti istituti come il nostro sono in crescita e il Pnrr ha favorito senz’altro con un elevato incremento di nuovi fondi lo sviluppo degli ITS. Ma il Pnrr si avvia al termine della propria azione e quindi, per sostenere le qualità dei corsi ITS avremo bisogno di maggiori finanziamenti da parte del MIM. È quindi importante guardare allo Stato per i fondi ordinamentali, per un adeguamento dei fondi delle premialità che sono destinati a valorizzare le esperienze positive degli ITS. La Regione Friuli Venezia Giulia è sempre stata molto attenta a sostenere lo sviluppo degli ITS, ma ha bisogno e tutti noi abbiamo bisogno che si realizzai una positiva sinergia Stato-Regione».

I due esponenti politici hanno assistito inoltre all’attività di orientamento in corso, un open day dove l’istituto ha aperto le porte ai futuri studenti. Ciriani e Aprea hanno quindi potuto incontrare alcuni degli attuali corsisti e gli studenti all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado in visita all’istituto.