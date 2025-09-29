ITS Academy Udine e Area Science Park, patto per ricerca nella metallurgia 4.0

Grazie a un accordo di collaborazione scientifica con Area Science Park, l’ITS Academy Udine amplia la propria offerta formativa con il nuovo corso “Meccatronica con indirizzo materiali” che avrà il proprio fulcro in un nuovo laboratorio di metallurgia. Una collaborazione scientifica, questa, che aprirà a nuove opportunità legate alla scienza dei materiali, alla transizione verde e digitale e all’internazionalizzazione.

L’accordo è stato sottoscritto oggi a Udine, nella sede dell’ITS dalla presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo, e dal vicepresidente della Fondazione ITS, Oliviero Barbieri, affiancato dal direttore Ester Iannis e da Gianfranco Marconi, componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione ITS e responsabile del Comitato di Progetto industria meccanica.

Il nuovo corso “Meccatronica con indirizzo materiali” ha come basi fondanti tre asset specifici: “industria di processo”, “laboratorio materiali” e “analisi dei dati”, rispetto ai quali Area Science Park ha competenze e strutture uniche a livello regionale, nazionale e internazionale, che possono arricchire e integrare il percorso professionalizzante degli studenti.

L’accordo avrà come primo esito la costituzione del nuovo laboratorio di metallurgia e testing, nella sede dell’ITS, ulteriore passo verso l’obiettivo di creare un hub tecnologico che sostenga una parte importante della manifattura regionale.

Il nuovo laboratorio raccoglierà al suo interno macchine e dispositivi per le prove meccaniche, tecnologiche, di analisi e misura, oltre a dispositivi, accessori e impianti a corredo delle attività. E ancora attrezzature per la preparazione e conservazione dei provini workstation.