Its Academy Udine, i nuovi iscritti crescono del 20%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Its Academy Udine rinnova la sfida dell’alta formazione tecnica nei principali settori che caratterizzano il made in Italy, gli stessi che vedono le imprese letteralmente a caccia di giovani altamente specializzati.

Ha preso ufficilamente avvio il biennio formativo 2024-2026: sono 199 i nuovi corsisti, con un incremento del 20%, che diventeranno Tecnici meccatronici, manutentori di aeromobili, progettisti di Arredo navale e nautico, Green industrial design e Tourism 4.0 specialist. Novità di quest’anno è il quarto corso di meccatronica: il Green management.

A portare il saluto in quello che è vissuto come un primo giorno di scuola è stata la Presidente della Fondazione ITS Paola Perabò, la quale ha ricordato l’ingegner Gianpietro Benedetti, che ha fortemente voluto questo Istituto Tecnico superiore e la sua nuova sede. Tra gennaio e febbraio gli studenti si trasferiranno infatti al Centro Villalta, che ha ormai preso forma all’ex Dormisch. Con Perabò sono intervenuti anche la direttrice Ester Iannis, il dirigente dell’Isis Malignani di Udine Oliviero Barbieri e rappresentanti delle imprese partner della Fondazione.

Gli otto corsi attivi, tutti con durata biennale e che si sviluppanto su 2mila ore formative, con significative esprerienze in azienda all’insegna del learning by doing, contano complessivamente 375 studenti. Dei nuovi iscritti, il 77% è di genere maschile. La stessa percentuale di corsisti risiede in regione. Il 52% proviene dagli istituti tecnici, il resto si dividono equamente tra corsi di istruzione professionale e percorsi liceali.