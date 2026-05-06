ITS Academy Udine presenta il progetto di promozione del Distretto della sedia

Domani, giovedì 7 maggio, dalle 17 nella sede dell’ ITS Academy Udine, Spazio Villalta in viale Gio Batta Bassi, 1 a Udine, nell’ambito delle iniziative per la Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà l’evento “Design e territorio – Il saper fare del Fvg”, durante il quale verrà illustrato un progetto valorizzazione e promozione del Distretto della sedia realizzato dagli studenti ITS dei corsi Arredo e Turismo in collaborazione con il Cluster Legno Arredo Casa FVG, Legno Servizi Cluster Forestale del FVG e il Comune di Manzano. Interverranno per portare i saluti istituzionali la presidente della Fondazione ITS Academy Udine, Paola Perabò, l’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, il sindaco del Comune di Manzano, Piero Furlani e l’assessore all’Istruzione, Università, Cultura del Comune di Udine, Federico Angelo Pirone.