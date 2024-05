iVision Tech acquisisce il 51% di Teknoema

iVision Tech S.p.A. (“iVision Tech” o la “Società”), PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria dello storico marchio dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo”), rende noto di aver acquisito in data odierna una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale di Teknoema S.r.l. (di seguito anche “Teknoema” o la “Target”), società emiliana con sede a Rubiera (RE), che da oltre quarant’anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi; è specializzata nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services) e sviluppa schede e apparecchiature elettroniche customizzate.

Grazie a questa operazione, iVision Tech potenzierà e rafforzerà significativamente lo sviluppo del progetto iSee, coerentemente con quanto dichiarato in sede di IPO, volto principalmente a implementare il prototipo di un prodotto innovativo pensato per non-vedenti.

Il controvalore dell’operazione, corrisposto tramite risorse proprie, è stato pari a Euro 1.020.000.

Si precisa che il restante 49% del capitale sociale di Teknoema rimarrà in capo ai due soci storici che continueranno a gestire la Target, così come fatto con successo e profitto finora: Pietro Nesci, fondatore di Teknoema, con il 39,2% seguiterà a svolgere il ruolo di Amministratore Delegato, mentre Barbara Montanari con il 9,8% ricoprirà il ruolo di Consigliere Delegato alle Operations. Stefano Fulchir sarà Presidente del Consiglio di amministrazione.

Stefano Fulchir, Amministratore Delegato di iVision Tech, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché permetterà non solo di ottimizzare le risorse e le competenze interne, ma anche di garantire una protezione più efficace della tecnologia integrata nel progetto iSee, assicurando così una maggiore sicurezza e affidabilità delle soluzioni da noi proposte. Proseguiamo, quindi, il percorso di crescita per linee esterne che avevamo indicato in fase di IPO. Come nelle precedenti acquisizioni, anche quest’ultima è improntata alla collaborazione con i soci fondatori che continueranno a ricoprire un ruolo di guida nella gestione della Teknoema. In particolare, con Pietro Nesci e Barbara Montanari ci conosciamo da molto tempo e c’è un rapporto di grande stima reciproca. Sono sicuro che insieme riusciremo a raggiungere importanti traguardi”.

Fondata nel 1981, Teknoema fin dalle sue origini si è contraddistinta per la ricerca e lo sviluppo del settore elettronico. Alla data odierna Teknoema, che conta 35 dipendenti, si impegna quotidianamente per offrire al mercato soluzioni innovative e di alta qualità.

Al 31 dicembre 2023, Teknoema ha conseguito ricavi per circa Euro 5,5 milioni ed EBITDA pari a circa Euro 0,8 milioni, con EBITDA margin del 14,4%, chiudendo l’esercizio con un utile netto di circa Euro 0,3 milioni. L’indebitamento finanziario netto risulta pari a circa Euro 2,0 milioni.

Si segnala che l’operazione rientra tra le operazioni significative di cui all’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto gli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre dello stesso risultano superati mentre non si configura un’ipotesi di “Reverse Take Over” ai sensi dell’art. 14 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.