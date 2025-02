iVision Tech al Mido di Milano

iVision Tech S.p.A., (“iVision Tech” o la “Società”), PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo”), annuncia la sua presenza al Mido, la fiera internazionale dell’eyewear che si terrà presso la Fiera di Milano dall’8 al 10 febbraio 2025.

Lo stand di iVision Tech – nel padiglione 2, stand P38 – vedrà protagonista il brand Henry Jullien con gli iconici occhiali double or che hanno reso il brand famoso nel mondo e le nuove limited edition Luxe, tra cui il modello Desert, premiato al Graziella Pagni Eyewear Award 2024 nella categoria Design (vedi comunicato stampa del 28 ottobre 2024). Sviluppata interamente in titanio Made in Italy, la prestigiosa collezione è composta da sei modelli – tre dei quali in colore oro e gli altri tre in argento – con lenti da sole di altissima qualità, ed è prodotta solamente in 150 pezzi per colore – 300 per modello – con un packaging totalmente rinnovato.

Oltre all’edizione limitata, saranno presentati anche altri nuovi modelli della collezione Luxe, già lanciata in occasione della fiera Silmo di Parigi (vedi comunicato stampa del 16 settembre 2024), ma che al Mido troveranno il completamento del catalogo con i modelli Monterey, Evoque e JFK che, visto il successo riscontrato in questi mesi, è stato realizzato anche nelle due nuove colorazioni Havana e Total Black.

La seconda novità mondiale presente al Mido è costituita da iSee, i primi occhiali tecnologici assistivi per la mobilità delle persone non vedenti. Questo strumento innovativo permette di mappare la realtà che circonda l’utente fino a quattro metri di distanza e riesce a individuare fino a 30 oggetti contemporaneamente, garantendo maggiori sicurezza e autonomia. A coronamento di questo percorso, lo scorso 23 gennaio (vedi comunicato stampa), iVision Tech ha ottenuto il brevetto per l’invenzione industriale degli occhiali iSee: un traguardo importante che non solo attesta l’impegno della Società nella ricerca e nello sviluppo, ma che conferma la sua vocazione verso il sociale.

Infine, il nuovo brand HJ nato come derivazione di Henry Jullien, dai tratti più giovanili e con modelli adatti anche al pubblico femminile che rappresenta il nuovo progetto della Società. Si tratta di un prodotto completamente Made in Italy, progettato e disegnato interamente da iVision Tech: la prima collezione è costituita da nove modelli, disponibili in entrambe le versioni da vista e da sole, sviluppati internamente in pregiato acetato Mazzucchelli con materiali di alta qualità e contemporaneamente a un prezzo decisamente competitivo.

Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech – “Quest’anno al Mido di Milano portiamo tante novità che possono essere riassunte nelle due anime di iVision Tech: l’alta moda e l’innovazione, entrambe frutto del nostro impegno e della nostra visione. La collezione Luxe di Henry Jullien, il nuovo brand HJ e iSee rappresentano mesi di lavoro, di ricerca e di innovazione, uniti al design, all’avanguardia e alla qualità impeccabile. Questo evento è un momento cruciale per condividere con il grande pubblico e gli addetti ai lavori ciò che ci distingue e ci ispira. Siamo pronti a far vedere al mondo la nostra idea di eccellenza nell’occhialeria, capace di cogliere le migliori opportunità della moda, ma soprattutto di mettersi al servizio del sociale e della disabilità”.