iVision tech: concluso il collocamento di n.82.000 azioni ordinarie

iVision Tech ha concluso con successo la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale attraverso l’emissione di 828.000 nuove azioni ordinarie, pari al 10,62% del nuovo capitale sociale di iVision Tech, a un prezzo pari a Euro 1,50 per ciascuna azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.242.000.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte da Algebris Investments Limited, sottoscrittore di 400.500 azioni ordinarie con una partecipazione pari al 5,14% del capitale sociale della Società, e da Aerial Vision International S.p.A. investitore qualificato e partner strategico, per n. 414.000 azioni ordinarie con una partecipazione pari al 5,31% del capitale sociale. All’Aumento di capitale riservato ha, inoltre, partecipato Giulio Vignando, dipendente della Società con responsabilità in ambito operations, con n. 13.500 azioni ordinarie pari a una partecipazione dello 0,17% del capitale sociale.

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché da una parte rafforza il rapporto con un importante investitore istituzionale come Algebris, già nostro socio, dall’altra vede l’ingresso di un nuovo socio che consolida la nostra compagine patrimoniale – ha commentato Stefano Fulchir, Amministratore Delegato della PMI attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole -. In particolare, AVI si pone come partner strategico con il quale potenziare la filiera distributiva degli occhiali; con loro condividiamo valori comuni grazie ai quali abbiamo già iniziato a installare degli ottimi rapporti per puntare ad uno sviluppo sinergico e al rafforzamento del ramo commerciale. Inoltre, ci inorgoglisce la partecipazione all’interno del capitale sociale di Giulio Vignando, persona chiave delle Operations di iVision Tech”.

Le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

A conclusione dell’Aumento di capitale riservato, il capitale sociale di iVision Tech sarà pari a Euro 1.949.687,50 suddiviso in n. 7.798.750 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

Nel primo semestre 2024 il Gruppo ha registrato ricavi delle vendite per euro 8,3 milioni, raggiungendo un incremento del 13,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. La crescita è stata principalmente sostenuta dai seguenti segmenti:

Conto Lavoro: ha visto un incremento significativo del 16,8% (Euro 2,98 milioni al 30 giugno 2023). Questo segmento comprende la prototipazione, l’ingegnerizzazione e l’industrializzazione del prodotto.

Conto Pieno: i ricavi sono aumentati del 49,4% (Euro 0,64 milioni al 30 giugno 2023). Questo segmento include tutte le fasi della lavorazione dell’occhiale, dalla progettazione all’imballaggio e alla consegna al cliente.

Semifiniti: questo segmento, che riguarda solo le fasi di finissaggio e assemblaggio dell’occhiale, ha registrato una crescita del 92,6% (Euro 0,31 milioni al 30 giugno 2023).

Al fatturato consolidato del primo semestre 2024 hanno contribuito IVISION TECH FRANCE S.a.S. per Euro 0,4 milioni, IVILENS OOD Euro 0,6 milioni e Teknoema S.r.l. Euro 2,3 milioni.

L’EBITDA consolidato ammonta a Euro 1,3 milioni al 30 giugno 2024, con un’incidenza pari al 14,0% su un valore della produzione di Euro 9,3 milioni al 30 giugno 2024.

L’indebitamento finanziario netto consolidato, pari a Euro 5,6 milioni al 30 giugno 2024, risulta in incremento rispetto a Euro 2,7 milioni del 31 dicembre 2023. Questo aumento è principalmente dovuto al consolidamento delle recenti acquisizioni nonché agli investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali durante il periodo considerato.