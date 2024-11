Ivision Tech e Solidworld, alleati per produrre occhiali tecnologici per non vedenti

IVision Tech Spa attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria dello storico marchio dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo e SolidWorld Group Spa, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e a capo del Gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, hanno annunciato la collaborazione per il progetto iSee per individuare e implementare un processo produttivo avanzato, in grado di realizzare montature ad alta complessità e precisione per occhiali tecnologici.

Questa collaborazione ha permesso di sviluppare una soluzione produttiva innovativa, supportata dalle avanzate competenze di SolidWorld, culminando in un primo caso di successo che dimostra l’efficacia di tali tecnologie per le applicazioni previste. Come annunciato in fase di IPO, iVision Tech sta portando avanti l’iniziativa sociale iSee per sviluppare occhiali dotati di tecnologia assistiva, progettati per migliorare la percezione e comprensione dell’ambiente circostante delle persone non vedenti, offrendo maggiore autonomia e sicurezza agli utenti.

“La partnership con SolidWorld – ha dichiarato Federico Fulchir, Project manager del progetto iSee di iVision Tech – ha dato vita a un’unione di know-how che ci ha permesso di fare un passo importante nella realizzazione del dispositivo iSee. Grazie alle tecnologie introdotte, possiamo affermare di aver completato l’intera value chain nella realizzazione dell’occhiale tecnologico. Dall’elettronica alla meccanica, iVision Tech ha tutte le carte in regola per fare il suo ingresso nelle tecnologie assistive. I numerosi test svolti e la crescente presenza di questi materiali nelle fiere di settore confermano che l’integrazione della tecnologia nella filiera non solo si presta perfettamente allo scopo, ma è applicabile anche al business dell’occhiale tradizionale. Grazie alla R&D di iVision Tech, siamo stati inoltre in grado di implementare metodi e pratiche produttive innovative per il settore della stampa 3D”. Stefano Fulchir, Amministratore felegato di iVision Tech ha invece ricordato che: “Uno degli aspetti chiave che ci ha convinti a utilizzare le soluzioni di stampa 3D di SolidWorld è la possibilità di scalare l’impianto in risposta a future opportunità commerciali, mantenendo così la produzione pronta a supportare una crescita sostenibile”.