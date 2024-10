iVision Tech: emissione minibond per tranches, fino a 5euro milioni

iVision Tech SpA, una PMI innovativa e leader nel settore degli occhiali di lusso Made in Italy, ha lanciato un minibond per un valore massimo di 5 milioni di euro. Il collocamento inizierà questo ottobre e sarà aperto sia agli investitori privati che a quelli istituzionali.

CrowdFundMe, una piattaforma di crowdfunding quotata a Piazza Affari, supporterà il collocamento tramite il portale Fundera. L’operazione è stata strutturata con l’aiuto di Frigiolini & Partners Merchant e prevede cedole semestrali con un tasso massimo di 3% in più rispetto all’Euribor a 6 mesi. I fondi raccolti saranno utilizzati per rafforzare il modello di business, espandere l’offerta e crescere nei mercati internazionali, anche attraverso l’acquisizione di marchi strategici.

Nel 2023, iVision Tech ha raggiunto un fatturato di 9,37 milioni di euro, con una crescita del 18,6% rispetto all’anno precedente, e un margine EBITDA positivo del 12,6%. Il suo titolo in Borsa ha guadagnato il 5,5% nell’ultimo anno, segno dell’apprezzamento del mercato per la sua strategia di crescita. iVision Tech è divisa in due aree principali: “iVision Eyewear”, dedicata alla produzione di occhiali, e “iVision R&D”, specializzata nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, tra cui il progetto brevettato “iSee” per non vedenti e ipovedenti.

L’azienda ha un rating BB da Modefinance ed è entrata nel mercato retail nel 2023 con il marchio Henry Jullien, noto per la tecnica Doublé Or, che prevede un rivestimento in oro sui telai degli occhiali. Nel 2024, iVision Tech ha ampliato la sua presenza internazionale acquistando il 60% della società bulgara IVILENS OOD, produttrice di lenti oftalmiche, e il 51% di Teknoema S.r.l., che opera nel settore dell’ingegneria e produzione per l’elettronica.

Nel primo semestre del 2024, iVision Tech ha ottenuto un margine EBITDA del 15% e una produzione di 7 milioni di euro, segno del continuo sviluppo dell’azienda. Sebbene i dati delle recenti acquisizioni non siano ancora stati consolidati, si prevede che il loro impatto sarà visibile entro la fine dell’anno, accelerando ulteriormente la crescita del business.

Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech, ha confermato l’impegno della società nel percorso di crescita pianificato. Le acquisizioni di Henry Jullien, IVILENS OOD e Teknoema sono considerate fondamentali per l’espansione internazionale. Il minibond è stato scelto come strumento finanziario per sostenere questa crescita e permetterà di investire nel progetto ISEE, una soluzione innovativa per non vedenti e ipovedenti sviluppata dal dipartimento di Ricerca & Sviluppo dell’azienda.

Per maggiori informazioni sull’operazione e sulle modalità di adesione: https://www.crowdfundme.it/projects/?type=minibond