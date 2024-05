iVision Tech ottiene la certificazione per produrre dispositivi medici

iVision Tech S.p.A., (“iVision Tech” o la “Società”), PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo), comunica di aver ottenuto, coerentemente con quanto dichiarato in sede di IPO e nel Documento di Ammissione (disponibile sul sito internet della Società https://ivisiontech.eu, sezione Investor Relations/IPO), la certificazione ISO 13485:2016 dall’ente di certificazione GCERTI, accreditato ACCREDIA, in quanto conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione ISO 13485:2016, relativamente al campo della “Progettazione, produzione e commercializzazione di montature, occhiali e lenti (da vista e da sole) ed occhiali tecnologici per disabilità (DM classe 2)” (certificatonumero 205920/C/0001/AC/ITN).

Questa certificazione rappresenta un importante traguardo nell’ambito di un processo fortemente voluto dalla Società e fondamentale nel contesto dello sviluppo del brevetto iSee perché certifica gli alti standard di qualità che iVision Tech utilizza nel progetto per la realizzazione di occhiali per persone con disabilità visiva.

La certificazione avrà una validità di 3 anni, durante i quali saranno previsti diversi momenti di verifica da parte dell’ente certificatore GCERTI proprio nello spirito e nella visione ISO, che non è solo un marchio di cui fregiarsi, ma attesta piuttosto l’atteggiamento verso il miglioramento continuo della Società rivolto all’innovazione, alla crescita e all’attenzione verso i clienti.

Stefano Fulchir, Amministratore Delegato di iVision Tech, dichiara: “Questa certificazione rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del progetto iSee, consolidando la nostra posizione e confermando il nostro impegno verso standard elevati di qualità e conformità. Si tratta di una vera pietra miliare per iVision Tech, poiché i temi legati alla qualità assumono sempre più rilevanza e diventano un punto di forza della nostra linea di sviluppo. Crediamo fermamente di essere sulla giusta strada”.