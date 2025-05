iVision Tech protagonista all’evento su PMI e finanza

iVision Tech, azienda friulana specializzata nella produzione di occhiali “Made in Italy”, sarà tra i protagonisti dell’evento “Capitale per crescere. L’intervento di CDP e il nuovo orizzonte per le PMI italiane” che si terrà a Udine il 13 maggio 2025.

Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech, parteciperà come relatore all’incontro organizzato da Fineco Private Banking in collaborazione con AcomeA.

L’evento si concentrerà sulle opportunità offerte dal Fondo nazionale strategico, gestito da CDP, che mira a supportare le piccole e medie imprese italiane con investimenti a lungo termine.

Fulchir discuterà del tema insieme ad altri imprenditori e professionisti della finanza, tra cui Giacomo Petrucco di ICOP S.p.A., Roberto Rizzo, Ceo di SolidWord S.p.A., Fabio Caldato di AcomeA e Mario Fumei di FinecoBank.

iVision Tech è una PMI innovativa che progetta e produce montature per occhiali da vista e da sole, ed è proprietaria del marchio francese di alta gamma “Henry Jullien”. L’azienda ha sede a Milano e uno stabilimento produttivo a Martignacco, in Friuli-Venezia Giulia.