iVision Tech si rafforza con un manager di grande esperienza

iVision Tech Spa, azienda attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo”), annuncia la nomina di Gianluca Davanzo in qualità di nuovo direttore operativo del Gruppo.

Gianluca Davanzo è un professionista con oltre 30 anni di esperienza nel settore della produzione e gestione industriale, specializzato nell’industria del lusso e dell’occhialeria. Prima di entrare in iVision Tech ha ricoperto il ruolo di direttore operativo nel Gruppo Eurmoda, dove ha gestito 10 stabilimenti, e precedentemente, sempre in ruoli dirigenziali ha lavorato in altre aziende del settore come Thélios, dove ha guidato la produzione e l’industrializzazione, e in Bellitalia e Safilo. La sua esperienza spazia dalla pianificazione della produzione alla gestione della catena di rifornimento, con un forte focus sull’innovazione, l’efficienza operativa e il miglioramento continuo. Con una solida preparazione in snellimento dei processi produttivi e gestione del progetto, Davanzo ha contribuito significativamente al successo e all’ottimizzazione di numerosi processi industriali e operativi in contesti altamente competitivi.