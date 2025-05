iVision Tech tra i relatori di “Capitale per crescere”

Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech S.p.A. (“iVision Tech” o la “Società”), PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” (congiuntamente alla Società il “Gruppo”), parteciperà in qualità di relatore martedì 13 maggio all’evento organizzato da Fineco Private Banking,nella persona di Mario Fumei,in collaborazione con AcomeA,società di gestione del risparmio.

Al centro dell’incontro,intitolato ‘Capitale per crescere. L’intervento di CDP e il nuovo orizzonte per le PMI italiane’,ci saranno le opportunitàcreate dal nuovo fondo dedicato ad investimenti di lungo periodo, con il coinvolgimento di altri investitori di mercato, in imprese caratterizzate da solide prospettive di crescita, per supportarne i piani di sviluppo.

L’iniziativa è stata realizzata dal MEF con CDP e ha l’obiettivo di rilanciare gli investimenti nel mercato borsistico italiano.

L’appuntamento è fissato alle ore 18.00 presso la Sala Valduga della Camera di Commercio di Udine (via Elio Morpurgo, 4) e Stefano Fulchir ne discuterà con Giacomo Petrucco di ICOP S.p.A., Roberto Rizzo, Ceo di SolidWord S.p.A., Fabio Caldato, Portfolio manager di AcomeA, Mario Fumei, Private banker FinnecoBank.