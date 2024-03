JYSK apre anche al Città Fiera: nuove assunzioni

Venerdì 15 marzo 2024 inaugura nel Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco un nuovo store JYSK, il secondo in Friuli-Venezia Giulia. In occasione dell’inaugurazione, è stata organizzata una vendita straordinaria – valida fino al 20 marzo – con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. E per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%.

Anche il nuovo punto vendita è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto.

Presente in Friuli-Venezia Giulia con un negozio a Fiume Veneto, nell’anno finanziario 2022/23 JYSK Italia ha ottenuto il proprio miglior risultato, con un fatturato di 103,8 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 18,3% sull’esercizio precedente e nello stesso periodo (1° settembre 2022 – 31 agosto 2023) ha aperto dieci nuovi negozi. L’apertura di nuovi punti vendita non rappresenta solo una strategia di espansione, ma anche un segno tangibile della crescita e dello sviluppo dell’azienda, testimoniato dalle nuove assunzioni che denotano fiducia nel futuro e l’impegno costante verso il successo e l’innovazione. Così è anche per il negozio JYSK di Martignacco dove si cercano un Deputy Store Manager e un Sales Assistant. JYSK ha inoltre attivato la ricerca della figura di Construction Project Manager Retail per tutti gli store del Nord d’Italia.

Con 87 negozi e oltre 750 dipendenti su tutto il territorio nazionale, JYSK conosce bene il valore della sua forza vendita, che è anche uno dei motivi del suo successo a tutte le latitudini. Come attesta la Certificazione Top Employers Italia 2024, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e nella gestione strategica delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro.