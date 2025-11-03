Katia Mignogna, presidente di Arte e Libro Udine, nominata Cavaliere Al merito della Repubblica

Un importante riconoscimento per l’impegno sociale di Katia Mignogna, presidente di Arte e Libro ETS Udine, capace di dar vita prima al progetto Fuorionda Vacanza Accessibile e oggi a Divergente Gourmet, e che da oltre trent’anni dedica la propria vita alle persone fragili. Nelle sale di rappresentanza della Prefettura di Udine in piazza Primo Maggio, il prefetto Domenico Lione le ha conferito la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Mignogna è un punto di riferimento nel territorio friulano per il suo instancabile impegno nel promuovere inclusione, dignità e autonomia attraverso il lavoro e la solidarietà. Il suo percorso, iniziato a soli 15 anni come volontaria in una casa di riposo a Tolmezzo, si è sviluppato tra esperienze di accoglienza, assistenza e progettazione sociale, fino alla guida di Arte e Libro, realtà che coniuga impresa, responsabilità sociale e valorizzazione delle persone con disabilità. «Questo riconoscimento appartiene a tutte le persone che in questi anni hanno creduto insieme a me che il cambiamento nasce dall’ascolto e dalla condivisione – commenta Mignogna –. Lo dedico a chi ogni giorno sceglie di mettersi in gioco per costruire una società più giusta, dove ogni persona possa sentirsi vista, accolta e valorizzata per ciò che è». Alla cerimonia erano presenti anche Cristian Vida, consigliere di Arte e Libro, e Mattia Cimenti, portavoce dell’associazione.