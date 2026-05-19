Kito, venerdì 22 maggio otto ore di sciopero

E’ stato di agitazione per i dipendenti della Kito Chain Italia di Fusine. Otto ore di sciopero sono state proclamate per venerdì 22 maggio dalle segreterie territoriali Fiom Cgil e Fim Cisl, assieme alle Rsu, in seguito all’annuncio, da parte della direzione aziendale, di 19 licenziamenti collettivi, circa un quinto dell’attuale forza lavoro della ex Weissenfels. Intenzione confermata anche dopo le tre riunioni del tavolo di crisi convocato dalla Regione, l’ultima delle quali questo pomeriggio, al termine della quale sono intervenuti gli assessori regionali alle attività produttive e al lavoro Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen: “La Regione – evidenziano – chiede garanzie sul piano industriale e propone il ricorso ad ammortizzatori sociali”.

In concomitanza con lo sciopero, a partire dalle 8 di venerdì, si terrà anche un presidio all’esterno dello stabilimento. Convocata inoltre, sempre per venerdì, un’assemblea pubblica, in programma alle 14 al Centro culturale di Tarvisio.