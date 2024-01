«La app degli sconti sul carburante strumento utile per cittadini e imprese»

«La app QRfvg Carburanti, scaricabile via smartphone, è un importante strumento a disposizione dei cittadini e dei gestori». Bruno Bearzi, presidente nazionale di Confcommercio Figisc, ricorda agli utenti l’opportunità di avere sempre a disposizione, appunto via app, la tessera digitale, così da controllare i rifornimenti e verificare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati dai distributori aderenti al progetto. Oltre a dematerializzare la tessera, attraverso questa applicazione gli utenti potranno infatti visualizzare i prezzi nelle loro vicinanze per scegliere quello più vantaggioso, incentivando così ulteriormente la concorrenza interna contro quella esterna. Un’opportunità, aggiunge, «ovviamente importante anche per le imprese». Per maggiori informazioni su come ottenere lo sconto carburante o scaricare la app QRfvg Carburanti va consultata l’apposita sezione del sito web della Regione (https://qrcarburanti.regione.fvg.it).

Gli uffici Confcommercio rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.