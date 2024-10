La Cgia boccia il superbonus, in Fvg ristrutturato solamente il 4,5% degli edifici

In Friuli Venezia Giulia con il super bonus del 110% sono state ristrutturate poco più di 13.500 abitazioni pari al 4,5% del totale. I dati sono stati resi noti dalla Cgia di Mestre che sottolinea come la media italiana è del 4,1% di case asseverate. Se la nostra regione si piazza all’ottavo posto per numero di interventi l’importo medio è in realtà tra i più bassi e classifica il Friuli Venezia Giulia come la 17esima regione italiana con una media di 213 mila euro di spese dello stato a fronte di una media di 247 mila euro. La misura varata dal governo Conte viene pesantemente criticata dalla Cgia. GUARDA IL VIDEO