La Cina guarda a Gorizia per futuri investimenti

Incontro oggi, nel municipio del capoluogo isontino, tra il sindaco Rodolfo Ziberna e il presidente della Camera di commercio di Ningbo in Europa
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Tra gli obiettivi di David Orzan, in quanto Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio goriziano, c’è l’avvicinamento tra il la Cina e Gorizia, facendo conoscere la città e il suo territorio e le sue peculiarità, favorendo gli investimenti da parte di realtà asiatiche. Risponde proprio a questa finalità l’incontro organizzato in municipio dall’imprenditore goriziano tra il sindaco, Rodolfo Ziberna, e Li Yongping, presidente della Camera di Commercio di Ningbo in Europa, forte di importanti contatti e di un prestigioso curriculum in ambito economico. Un’occasione per parlare dei possibili investimenti a Gorizia, sfruttando le sue caratteristiche e la sua posizione geografica.

Li Yongping è laureato in Economia, professore all’Università di Finanza ed economia dello Zhejiang, mentor imprenditoriale dell’Università di Guangzhou, membro del gruppo di ricerca sulla cartolarizzazione degli asset del Centro di Ricerca sullo Sviluppo del Consiglio di Stato cinese, oltre che appunto presidente della Camera di Commercio di Ningbo in Europa. Molto soddisfatto il sindaco: “Si è trattato di un incontro molto proficuo, che apre delle concrete prospettive di sviluppo che avrebbero ricadute economiche importanti per il nostro territorio. Abbiamo parlato di possibili investimenti da effettuare a Gorizia, che indubbiamente suscita un grande interesse per le sue caratteristiche e soprattutto per la sua collocazione geografica, data anche la vicinanza con aeroporti e porti. Ringrazio David Orzan per aver favorito questa occasione di conoscenza”.

“Promuovere Gorizia e il suo patrimonio in Italia e all’estero e favorire l’insediamento di investimenti all’interno del territorio comunale a esclusivo beneficio dello sviluppo della comunità locale” è proprio la finalità della benemerenza dell’Ambasciatore nel mondo delle eccellenze del territorio goriziano. Un ruolo del tutto gratuito, conferito con atto del sindaco previa motivata Deliberazione della Giunta comunale. David Orzan è stato scelto per la lunga esperienza maturata all’estero, principalmente nel campo dell’enologia, avviando proficue relazioni commerciali con soggetti operanti soprattutto in Cina.

