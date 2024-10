La Cri di Pordenone lancia il “pasto sospeso” in vista del Natale

Regalare un Natale più sereno a chi è in difficoltà. Con questo obiettivo il Comitato Croce Rossa di Pordenone lancia “Il pasto sospeso”: una campagna per aiutare chi vive in condizioni di grave difficoltà, soprattutto nella stagione invernale. Attraverso una donazione minima di 5 euro è possibile supportare la distribuzione di pasti a chi ne ha bisogno. Un invito che viene rivolto anche ad aziende, enti e famiglie che vogliono rendere ancor più solidale il proprio Natale. Una campagna che, riprendendo, l’antica usanza napoletana del “Caffè Sospeso” consentirà di contribuire a migliorare le condizioni di vita di tante persone in difficoltà.

“Sono stati 4000 i pasti distribuiti – alle persone che si sono rivolte ai nostri Sportelli Sociali e ai nostri Safe Point nel corso del 2024– fa sapere il Comitato guidato da Ludovico Mellina Bares – il divario tra chi sta bene e chi è ai margini aumenta sempre più. Contribuire a questa iniziativa ci permetterà di poter garantire almeno un pasto caldo al giorno a chi vive una condizione di così grave privazione”.

Con l’apertura degli Sportelli Sociali nelle sedi di Pordenone, Sacile, Aviano e Prata di Pordenone e la creazione del Safe Point per la grave marginalità, la Croce Rossa assicura punti di riferimento aperti a chiunque tutto l’anno per supportare persone e famiglie che vivono situazioni di grave difficoltà e persone senza dimora. Oltre al versamento tramite IBAN (IT22O 06230 12504 000015891581 Crédit Agricole Italia, indicare nella causale “Pasto sospeso”) sarà possibile contribuire al “Pasto sospeso” agli Sportelli Sociali e anche nelle tante iniziative che CRI Pordenone lancerà per il mese di dicembre. GUARDA IL VIDEO