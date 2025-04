La Fama è tra le eccellenze imprenditoriali della regione

“Fama Srl è un esempio delle eccellenze imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia e di come la competenza, l’innovazione e il radicamento territoriale possano tradursi in grande capacità imprenditoriale e forte competitività internazionale. Questa azienda non solo contribuisce allo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia, ma porta il nome della nostra regione nei cantieri delle infrastrutture sotterranee più strategiche d’Italia e in molte importanti opere nel mondo intero”.

Lo ha detto ieri pomeriggio l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, alla presentazione di una innovativa soluzione ingegneristica per il rivestimento delle reti fognarie realizzata da Fama srl di Zoppola, azienda attiva da oltre 35 anni nel settore della produzione e vendita di sistemi di sigillatura per il rivestimento di tunnel prefabbricati. Alla presentazione era presente anche una delegazione della municipalità di Dubai, interessata a conoscere le nuove soluzioni tecnologiche di Fama srl.

“Il tema delle grandi infrastrutture strategiche di collegamento anche in galleria – ha sostenuto l’assessore – vede la Regione impegnata proprio in questi mesi nel confronto, con i territori, per valutare e decidere quali potranno essere le soluzioni più adeguate rispetto a due importanti opere nell’area montana, il collegamento con l’Austria a monte Croce Carnico e il collegamento con Sappada in Val Degano. Opere sfidanti e indispensabili per le comunità territoriali del territorio regionale”.

Accolta dal fondatore e presidente dell’azienda Gustavo Bomben e dal management, l’assessore ha potuto conoscere da vicino la realtà produttiva e le innovative tecnologie adottate che rendono Fama srl un riferimento internazionale nel settore. Negli anni la società di Zoppola ha consolidato una forte presenza internazionale partecipando alla costruzione di oltre 1.200 chilometri di tunnel realizzati in più di 100 progetti nel mondo.

In Italia la società è attualmente coinvolta in numerose opere in fase di realizzazione. “La capacità di operare nei cantieri più complessi – ha sottolineato Amirante – mantenendo al contempo una forte identità territoriale, è la dimostrazione di quanto le imprese del nostro territorio possano competere a livello globale. La Regione non può che valorizzare specializzazioni così rilevanti e sostenere percorsi di crescita come questo, promuovendo sinergie tra imprese, mondo della ricerca e istituzioni”.