La “Festa delle Cape” apre ufficialmente la stagione turistica di Lignano Pineta

La storica Festa delle Cape torna ad animare Piazza Marcello D’Olivo con la sua 41ª edizione, nei fine settimana del 7-8 e 14-15 marzo 2026, confermandosi l’appuntamento che inaugura la stagione turistica di Lignano Pineta nel segno del gusto e della tradizione marinara.

Nata nel 1984 da un’idea dei pescatori locali, la manifestazione è diventata negli anni uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’Alto Adriatico. Protagonista, come sempre, il pescato delle nostre zone, preparato secondo la tradizione: cape lunghe (cannolicchi), peverasse (vongole), sarde alla griglia, impanate o in saor, calamari, seppie in umido, baccalà, lasagne ai frutti di mare e tante altre specialità che raccontano il mare e la sua cultura. Non mancherà anche il chiosco dedicato al dessert con gelato e crostate.

L’edizione 2026 si arricchisce della collaborazione di Lignano Sabbiadoro Gestioni, che fornirà le caratteristiche casette in legno per l’allestimento dell’Enoteca. Uno spazio che lo scorso anno ha riscosso grande successo e che tornerà a proporre una selezione di vini del territorio, valorizzando l’incontro tra sapori del mare e produzioni vinicole dell’entroterra.

L’evento, organizzato dall’Associazione Pescatori “Al Mare” in collaborazione con la Società Lignano Pineta, oltre a promuovere le specialità ittiche locali, anche quest’anno mantiene la propria vocazione solidale devolvendo il ricavato in beneficenza a favore di associazioni regionali e nazionali.

Numerosi i volontari coinvolti, già al lavoro per offrire ai visitatori un’esperienza autentica tra tradizione e convivialità. In programma anche momenti di intrattenimento con concerti di gruppi locali e la partecipazione della banda Garzoni di Lignano.

Le casse apriranno alle ore 11:00 per il pranzo e alle 17:00 per la cena; le cucine saranno operative dalle 11:30 fino alle 15:00 circa e dalle 17:30 fino alle 21:00 circa.

Per l’occasione saranno aperti anche alcuni locali di Lignano Pineta, tra cui il Tenda Bar, la gelateria Mu, l’enoteca Perbacco, il Movil, Beach Aurora e il ristorante La Granseola.