La fibra ultraveloce arriva a Zoppola

FiberCop – la società che gestisce l’infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare del Paese a disposizione degli operatori – ha avviato a Zoppola (PN) un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento di oltre 1 milione di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci. Il comune friulano, infatti, è stato inserito nel programma nazionale di copertura di FiberCop che ha per obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica Fiber to the home (FTTH).

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete saranno avviati nei prossimi giorni e interesseranno varie zone del territorio comunale, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 1.850 unità immobiliari alla conclusione del piano. La rete FTTH che sarà realizzata a Zoppola abilita velocità di connessione ad Internet potenzialmente fino a 2,5 Gigabit/s.

In particolare, i lavori inizieranno in via Zoppola (località Ovoledo) e proseguiranno coinvolgendo via Zara, via Carso, via Venuzze, viale Trieste, via Piave, via Trento, via Ovoledo, via Saccons, via Antonio Romanò, via Luca Bernini e via Montello fino a interessare nel corso del 2025 la maggior parte del territorio comunale.

Il Sindaco di Zoppola Antonello Tius dichiara: “L’avvio di questo progetto rappresenta un momento di grande sviluppo per il nostro comune. Grazie alla collaborazione con FiberCop, Zoppola farà un importante passo avanti verso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica, elementi fondamentali per attrarre nuove opportunità e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. L’accesso a connessioni ultraveloci non solo agevolerà le imprese locali, ma supporterà anche i servizi pubblici e le famiglie, ponendo Zoppola all’avanguardia nella trasformazione digitale”.

“Grazie agli ingenti investimenti fatti da FiberCop e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, Zoppola rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – afferma Luca Zara, Responsabile Field Operations Line Friuli Venezia Giulia di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, laddove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, un’ampia porzione del territorio di Zoppola avrà un’infrastruttura in fibra ottica ancora più performante dell’attuale rete a banda larga in tecnologia Fttc (Fiber to the cabinet) che abilita connessioni fino a 200 Mb/s. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, consentendo la fruizione di un’ampia gamma di servizi innovativi: tra questi lo smart working, lo streaming in HD, la telemedicina e i servizi tipici delle smart city come ad esempio la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.