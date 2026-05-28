La Fiera Regionale dei vini di Buttrio si rinnova mantenendo le tradizioni

“Quando una manifestazione raggiunge 93 anni vuol dire che la storia è stata supportata da un’attività che ha sempre avuto la capacità di innovarsi e di mantenere, al tempo stesso, la propria identità”. Lo ha commentato l’assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, durante la presentazione della Fiera Regionale dei vini di Buttrio, storica manifestazione enoica, tra le più antiche e longeve del Friuli Venezia Giulia, tenutasi nel palazzo di Udine della Regione. “Oggi – ha continuato Zannier, intervenuto in rappresentanza dell’assessore Sergio Bini – sostituisco il collega, che ha diretta competenza su questa materia perché ritenevamo assolutamente necessario garantire all’evento la presenza dell’Amministrazione regionale, visto la valenza che riconosciamo a questa manifestazione”.

“Questa fiera conferma l’importanza della sinergia tra agricoltura – valorizzando da un lato il prodotto enologico della nostra regione – e promozione turistica finalizzata alla ricettività e alla valorizzazione del territorio – ha continuato l’assessore -. Il vino è certamente una componente assolutamente importante e strategica per le aziende vitivinicole del territorio”. “La Regione, negli ultimi anni, mediante una promozione e una gestione generale del turismo in Friuli Venezia Giulia, ha dimostrato di avere una grande capacità di crescita e di riuscire a dare a quelli che sono i potenziali visitatori del nostro territorio, quelle risposte che attendono. Significa che il livello qualitativo generale è molto elevato” ha puntualizzato Zannier.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Buttrio e dalla Pro Loco Buri con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia, della Camera di Commercio di Pordenone Udine e di CiviBank, si svolgerà nel Parco e Villa di Toppo Florio, da venerdì 5 a domenica 7 giugno, e vedrà susseguirsi oltre 30 eventi ad ingresso libero, con proposte dedicate alle diverse fasce d’età. Presenti all’evento anche il sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, il segretario della Pro Loco Buri e già presidente, Emilio Bardus, il responsabile della Gran Selezione Buri Vinum Loci, Stefano Cosma, il presidente del Comitato regionale Unpli FVG Pietro De Marchi, e il direttore della filiale Civibank di Buttrio, Alberto Commisso.