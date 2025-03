La Fondazione Carigo investe sui ragazzi di Villa Russiz

Un investimento senza precedenti per il sociale: la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia stanzia 1,6 milioni di euro per rinnovare e ampliare la Casa famiglia Villa Russiz. Un intervento che trasformerà gli ambienti in spazi accoglienti e familiari per i minori, offrendo loro un supporto educativo completo. Ma non solo: il progetto prevede anche la realizzazione di “alloggi ad alta autonomia” per i ragazzi tra i 18 e i 21 anni, una palestra per la psicomotricità, una sala musica insonorizzata e 3 mini alloggi per l’autonomia dei neo maggiorenni. Un’iniziativa che guarda al futuro, con l’obiettivo di offrire una speranza concreta ai giovani del territorio, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro. La Fondazione Villa Russiz, dal canto suo, prosegue la sua missione ultracentenaria di sostegno ai minori in difficoltà, utilizzando i proventi della produzione di vini pregiati per finanziare le attività socioeducative.

Una storia di solidarietà e impegno che affonda le radici nel XIX secolo, quando Theodor De La Tour ed Elvine Ritter iniziarono ad aiutare bambine in difficoltà, gettando le basi per l’attuale Casa famiglia. Oggi, Casa Elvine accoglie fino a 16 ragazzi, offrendo loro un ambiente protetto e un supporto educativo a 360 gradi. Un impegno che si traduce anche in collaborazioni con aziende come Hilton Italia, che promuovono i vini della Fondazione e offrono stage lavorativi ai ragazzi. Un modello virtuoso di sinergia tra profit e no-profit, in cui la qualità dei vini si sposa con la responsabilità sociale, creando un circolo virtuoso di sostegno e opportunità per i giovani del territorio.