La Friulana Miko chiude l’anno con 184 milioni di fatturato e segna +10%

Miko, azienda goriziana produttrice della microfibra Dinamica, chiude il 2024 con un fatturato di 184 milioni di euro e oltre 5,1 milioni di metri lineari venduti, segnando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Il team aziendale conta oggi 172 dipendenti, tra operai e impiegati, con nuove assunzioni previste nel 2026.

Il settore automotive rappresenta circa il 90% della produzione, con Dinamica adottata in modelli di marchi come Lamborghini, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda e Bentley. La collaborazione con Lamborghini include i modelli Temerario, Revuelto, Urus e il nuovo prototipo Temerario Super Trofeo.

Nei prossimi anni l’azienda lancerà Dinamica Infinity, microfibra monocomponente con maggiore percentuale di poliestere riciclato, prevista nel 2027. Parallelamente, Miko esplora applicazioni nei settori truck, bus e navale, ampliando l’uso della microfibra in contesti diversi dall’automotive.

Dinamica è prodotta in Italia con tecnologia a base d’acqua che evita l’uso di solventi organici e si distingue per personalizzazione e varietà di colori. Miko srl, parte del Gruppo Sage Automotive Interiors e controllata da Asahi Kasei Corporation, mantiene il proprio impegno verso sostenibilità e sicurezza, con l’obiettivo di diventare Climate Positive entro il 2030.