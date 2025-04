La Friulana Miko chiude l’anno con +8,5% e 168 milioni di fatturato

L’azienda friulana Miko srl, con sede nel cuore di Gorizia, ha chiuso il 2023 raggiungendo un fatturato di 168 milioni di euro, in crescita dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Un successo che va di pari passo con l’apprezzamento del suo prodotto di punta, la microfibra Dinamica, con ben 4,7 milioni di metri lineari venduti, registrando un incremento del 4,5%.

Questo dinamismo si riflette anche nella crescita del team: Miko oggi conta 166 collaboratori, di cui ben 38 nuove risorse inserite tra il 2023 e l’inizio del 2025.

Se il settore automobilistico rappresenta ancora il principale sbocco per Dinamica, assorbendo circa il 90% della produzione, con prestigiose collaborazioni con marchi europei del calibro di Lamborghini (con i modelli Temerario, Revuelto e Urus), Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda e Bentley, Miko guarda con ambizione a nuovi orizzonti. La versatilità di Dinamica apre infatti le porte ai settori della moda, dell’arredamento e del contract. In quest’ottica, Miko ha intrapreso collaborazioni strategiche di grande interesse. Ne è un esempio la suggestiva installazione “Labyrinthe des Jeux”, presentata al recente Fuorisalone 2025 in sinergia con D-Hourse Laboratorio Urbano, una collezione che reinterpreta i giochi da tavolo con un’eleganza inaspettata, firmata dal designer Vito Colacurcio.