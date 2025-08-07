La friulana Pilosio sbarca in America

Pilosio, azienda italiana leader specializzata in ponteggi e sistemi sospesi innovativi, approda anche in America, portando la sua innovativa piattaforma sospesa FlyDeck in un mercato nuovo e ancora più esteso.

Lo fa attraverso una partnership strategica siglata proprio in questi giorni a Tavagnacco (Ud), con il colosso americano Sky Climber, leader globale nelle soluzioni di accesso. L’ufficializzazione è avvenuta ieri al SAIA 2025 in Texas, la fiera annuale più importante d’America per il settore dei ponteggi e dell’accesso e conosciuta per esporre le maggiori innovazioni a livello mondiale. Se fino ad oggi l’azienda americana è conosciuta per la sua vasta esperienza negli accessi in quota verticali, ora, con il FlyDeck, il sistema sospeso brevettato di Pilosio, Sky Climber orienta la sua rotta verso l’accesso orizzontale, una soluzione all’avanguardia che dà priorità alla sicurezza e all’efficienza anche nei cantieri più complessi.

Con il FlyDeck, che Sky Climber distribuirà attraverso le sue 10 sedi dislocate in tutto il Nord del continente, l’azienda leader di settore americana opererà non solo per le infrastrutture, ma anche nell’ambito commerciale; sono sempre di più, infatti, i data center presenti nel continente che necessitano di strutture di accesso sospese come il FlyDeck di Pilosio per la manutenzione delle apparecchiature tecnologiche.

La partnership prevede, oltre alla vendita di attrezzature, anche di creare un sistema di offerta a 360 gradi per tutti quei professionisti che lavorano in quota, fornendo un servizio completo che include consulenza tecnica, noleggio, vendita e formazione. Tutte attività che Pilosio finora ha fornito nel continente europeo e che ora si appresta, con i colleghi americani, a portare anche oltre oceano.

La firma della partnership è avvenuta nei giorni scorsi al quartier generale di Pilosio a Tavagnacco tra il Presidente di Pilosio Nereo Parisotto e Kelly Winkler CEO & President Sky Climber assieme a George Anasis Chairman Sky Climber e John Callahan BDM Sky Climber.

Presenti anche Alessandro Zanatta e Tommaso Bordignon rispettivamente Direttore Generale e CFO di Pilosio; assieme a loro, ha partecipato anche Francesca Fuser, Business Development Manager (BDM) di Pilosio UK, che ha curato i rapporti e ha contribuito in modo significativo all’accordo. Inoltre, erano presenti Francesco De Martino CEO di Pilosio Building Materials LLC negli Emirati Arabi e Alice Liao CCO Pilosio Japan e Taiwan, i quali hanno supportato il team italiano nella finalizzazione dell’accordo internazionale.

Una full immersion di tre giorni durante i quali il gruppo di Sky Climber ha avuto modo di visionare e testare il FlyDeck in cantieri d’eccellenza come quello sotto il ponte sul Po dell’A13, dove la struttura sospesa è stata allestita assieme ad un particolare sistema per la salvaguardia dell’ambiente dagli scarti di lavorazione: il BlueSky.

“Questa partnership rappresenta un passo strategico per Sky Climber e per i clienti che serviamo – ha dichiarato Kelly Winkler, CEO e Presidente di Sky Climber.- L’ingegneria e i prodotti innovativi di Pilosio sono eguagliate dalla loro integrità, professionalità e profondo impegno per chi lavora sui cantieri. FlyDeck non è solo un nuovo sistema: è il risultato di un’azienda che ascolta le esigenze di chi lavora sul campo e costruisce con uno scopo preciso. Siamo orgogliosi di offrire il sistema FlyDeck in esclusiva in Nord America e di stare al fianco di un partner i cui valori si allineano così strettamente con i nostri. Insieme, stiamo alzando lo standard per l’accesso sospeso in tutta la regione.”

“Abbiamo iniziato a dialogare con Sky Climber all’inizio dell’anno, intraprendendo diverse azioni. Tra queste, la visita ad un nostro cantiere e, successivamente, al nostro stabilimento. – Commenta Francesca Fuser BDM di Pilosio UK. – Tutto ciò è stato senza dubbio efficace in quanto ha rafforzato la loro fiducia nella qualità del nostro prodotto, dei nostri processi e dei nostri materiali. Una grande soddisfazione culminata nella firma di questa importante partnership italo-americana attuata in un contesto, come quello attuale, non facile ma che privilegia la qualità dei prodotti e la professionalità italiana.”

La partnership segna una tappa significativa per entrambe le aziende.

Pilosio, con le sue soluzioni all’avanguardia che privilegiano sicurezza ed efficienza anche nei cantieri più complessi, condividerà il suo know-how con la vasta rete e l’esperienza di mercato di Sky Climber, a vantaggio anche del mercato americano

Per Sky Climber, l’accordo aggiunge una nuova dimensione al suo portafoglio: integrando il FlyDeck, prodotto innovativo di Pilosio, potrà offrire ai suoi clienti nordamericani una gamma ancora più ampia di soluzioni all’avanguardia, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader del settore.

“Questa sinergia, tra l’eccellenza tecnologica di Pilosio e la posizione dominante di Sky Climber, è destinata a creare una nuova potente forza nei settori delle costruzioni e dell’industria del Nord America – commenta il Presidente di Pilosio Nereo Parisotto. – Una collaborazione che riflette un impegno condiviso per migliorare la sicurezza e le prestazioni operative in tutto il settore per soddisfare la crescente domanda di sistemi di accesso sospeso ora anche in Nord America.”