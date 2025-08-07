La friulana Pilosio sbarca in America

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
giovedì 7 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
La friulana Pilosio sbarca in America
Crisi Tirso: Rosolen-Bini, impegno Regione è costante e strutturato
Nek accende Lignano: in duemila all’Arena Alpe Adria per i suoi...
Ex Ideal Standard, passa la variante. Polo logistico più vicino
Scuola: dalla regione 4,5 milioni di euro per le ore del...
Festival del Folklore, cinque giorni di eventi: la novità è la...
Morti nell’incidente a 19 anni, due indagati
Meloni “La sinistra non ci batte in patria e così ricorre...
Scattano i dazi, Trump “Miliardi di dollari affluiranno negli Usa”
Meloni “Disegno politico della magistratura sui migranti”
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Economia

La friulana Pilosio sbarca in America

Siglata una partnership strategica con la Sky Climber di Delaware nell’Ohio. L’accordo, ufficializzato ieri in Texas, consentirà all’azienda di Tavagnacco di portare la sua struttura sospesa anche in Nord America
Redazione
Autore: Redazione

Pilosio, azienda italiana leader specializzata in ponteggi e sistemi sospesi innovativi, approda anche in America, portando la sua innovativa piattaforma sospesa FlyDeck in un mercato nuovo e ancora più esteso.

Lo fa attraverso una partnership strategica siglata proprio in questi giorni a Tavagnacco (Ud), con il colosso americano Sky Climber, leader globale nelle soluzioni di accesso. L’ufficializzazione è avvenuta ieri al SAIA 2025 in Texas, la fiera annuale più importante d’America per il settore dei ponteggi e dell’accesso e conosciuta per esporre le maggiori innovazioni a livello mondiale. Se fino ad oggi l’azienda americana è conosciuta per la sua vasta esperienza negli accessi in quota verticali, ora, con il FlyDeck, il sistema sospeso brevettato di Pilosio, Sky Climber orienta la sua rotta verso l’accesso orizzontale, una soluzione all’avanguardia che dà priorità alla sicurezza e all’efficienza anche nei cantieri più complessi.

Con il FlyDeck, che Sky Climber distribuirà attraverso le sue 10 sedi dislocate in tutto il Nord del continente, l’azienda leader di settore americana opererà non solo per le infrastrutture, ma anche nell’ambito commerciale; sono sempre di più, infatti, i data center presenti nel continente che necessitano di strutture di accesso sospese come il FlyDeck di Pilosio per la manutenzione delle apparecchiature tecnologiche.

La partnership prevede, oltre alla vendita di attrezzature, anche di creare un sistema di offerta a 360 gradi per tutti quei professionisti che lavorano in quota, fornendo un servizio completo che include consulenza tecnica, noleggio, vendita e formazione. Tutte attività che Pilosio finora ha fornito nel continente europeo e che ora si appresta, con i colleghi americani, a portare anche oltre oceano.

La firma della partnership è avvenuta nei giorni scorsi al quartier generale di Pilosio a Tavagnacco tra il Presidente di Pilosio Nereo Parisotto e Kelly Winkler CEO & President Sky Climber assieme a George Anasis Chairman Sky Climber e John Callahan BDM Sky Climber. 

Presenti anche Alessandro ZanattaTommaso Bordignon rispettivamente Direttore Generale e CFO di Pilosio; assieme a loro, ha partecipato anche Francesca Fuser, Business Development Manager (BDM) di Pilosio UK, che ha curato i rapporti e ha contribuito in modo significativo all’accordo. Inoltre, erano presenti Francesco De Martino CEO di Pilosio Building Materials LLC negli Emirati Arabi e Alice Liao CCO Pilosio Japan e Taiwan, i quali hanno supportato il team italiano nella finalizzazione dell’accordo internazionale.

Una full immersion di tre giorni durante i quali il gruppo di Sky Climber ha avuto modo di visionare e testare il FlyDeck in cantieri d’eccellenza come quello sotto il ponte sul Po dell’A13, dove la struttura sospesa è stata allestita assieme ad un particolare sistema per la salvaguardia dell’ambiente dagli scarti di lavorazione: il BlueSky.

 “Questa partnership rappresenta un passo strategico per Sky Climber e per i clienti che serviamo – ha dichiarato Kelly Winkler, CEO e Presidente di Sky Climber.- L’ingegneria e i prodotti innovativi di Pilosio sono eguagliate dalla loro integrità, professionalità e profondo impegno per chi lavora sui cantieri. FlyDeck non è solo un nuovo sistema: è il risultato di un’azienda che ascolta le esigenze di chi lavora sul campo e costruisce con uno scopo preciso. Siamo orgogliosi di offrire il sistema FlyDeck in esclusiva in Nord America e di stare al fianco di un partner i cui valori si allineano così strettamente con i nostri. Insieme, stiamo alzando lo standard per l’accesso sospeso in tutta la regione.”

Abbiamo iniziato a dialogare con Sky Climber all’inizio dell’anno, intraprendendo diverse azioni. Tra queste, la visita ad un nostro cantiere e, successivamente, al nostro stabilimento. – Commenta Francesca Fuser BDM di Pilosio UK. – Tutto ciò è stato senza dubbio efficace in quanto ha rafforzato la loro fiducia nella qualità del nostro prodotto, dei nostri processi e dei nostri materiali. Una grande soddisfazione culminata nella firma di questa importante partnership italo-americana attuata in un contesto, come quello attuale, non facile ma che privilegia la qualità dei prodotti e la professionalità italiana.”

La partnership segna una tappa significativa per entrambe le aziende. 

Pilosio, con le sue soluzioni all’avanguardia che privilegiano sicurezza ed efficienza anche nei cantieri più complessi, condividerà il suo know-how con la vasta rete e l’esperienza di mercato di Sky Climber, a vantaggio anche del mercato americano

Per Sky Climber, l’accordo aggiunge una nuova dimensione al suo portafoglio: integrando il FlyDeck, prodotto innovativo di Pilosio, potrà offrire ai suoi clienti nordamericani una gamma ancora più ampia di soluzioni all’avanguardia, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader del settore.

Questa sinergia, tra l’eccellenza tecnologica di Pilosio e la posizione dominante di Sky Climber, è destinata a creare una nuova potente forza nei settori delle costruzioni e dell’industria del Nord America – commenta il Presidente di Pilosio Nereo Parisotto. – Una collaborazione che riflette un impegno condiviso per migliorare la sicurezza e le prestazioni operative in tutto il settore per soddisfare la crescente domanda di sistemi di accesso sospeso ora anche in Nord America.”

Potrebbe interessarti anche

Danni da maltempo in Friuli: alberi schiantati, smottamenti e allagamenti

Proprietari in vacanza: rubate pellicce, monili e una pistola

Crack Nuova Nord Immobiliare di circa 750mila euro: patteggia 20 mesi

Corpo in avanzato stato di decomposizione trovato in un appartamento

Ladri in azione a Tavagnacco: un colpo riuscito, uno fallito

Donna ferita al collo, escluso coinvolgimento di terze persone

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

La friulana Pilosio sbarca in America
Crisi Tirso: Rosolen-Bini, impegno Regione è costante e strutturato
Nek accende Lignano: in duemila all’Arena Alpe Adria per i suoi successi
Ex Ideal Standard, passa la variante. Polo logistico più vicino
Scuola: dalla regione 4,5 milioni di euro per le ore del personale
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss