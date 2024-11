Per approfondire il tema di come prevenire e gestire nei lavoratori la sindrome da burnout, quella condizione di stress psicofisico che può diventare patologica, l’Università di Udine organizza la tavola rotonda “La gestione del burnout in azienda” che si terrà il 14 novembre alle 17.30 alla Torre di Santa Maria (via Zanon). L’incontro fa parte del ciclo “Aziende in cattedra”, nell’ambito delle attività del progetto condiviso tra Ateneo e Fondazione Friuli, in collaborazione con il Master in People management, Diritto del lavoro, HR analytics, e con Alig – Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale.

Inoltre, l’appuntamento fa parte del calendario del Fake News Festival.

La tavola rotonda si apre con i saluti introduttivi di Marco Sartor, delegato per Job Placement e Rapporti con le imprese dell’Università di Udine. A seguire, in programma il dibattito tra i partecipanti, moderato da Anna Zilli (Università di Udine). Sarà possibile seguire le testimonianze dei referenti aziendali sul tema del burnout: Alberta Gervasio (Bluenergy), Stefania Buratto (Gruppo Cassa Centrale) e Luca Drigo (Coop Alleanza 3.0). Le conclusioni sono affidate a Francesca Visintin, docente di gestione delle risorse umane e direttrice del Master in People management, Diritto del lavoro, HR analytics, dell’ateneo friulano.

“La tavola rotonda sulla gestione del burnout rappresenta un’importante occasione per esplorare un tema sempre più centrale nel contesto lavorativo odierno – sottolinea Marco Sartor -. L’Università di Udine, con il sostegno della Fondazione Friuli nell’ambito dell’iniziativa ‘Aziende in cattedra’, è orgogliosa di promuovere il dialogo tra accademici e professionisti, mirando a sviluppare strategie concrete per affrontare e prevenire le sfide più significative che le aziende si trovano a fronteggiare. Siamo entusiasti di collaborare per questo evento con il Fake News Festival, ideato e curato da Gabriele Franco, un nostro brillante ex allievo, che ha saputo creare un festival innovativo e coinvolgente”.

La partecipazione alla tavola rotonda è a ingresso libero, previa registrazione al link:https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/iscrizione-14-11