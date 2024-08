La Giunta lancia la “sfida” al gioco d’azzardo patologico

Poco meno di 200 mila euro che verranno erogati ad Arcs che dovrà dare gambe al programma regionale 2023 per il disturbo da gioco d’azzardo. Lo rende noto l’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, spiegano che sono previsti gli incontri di informazione e sensibilizzazione sul disturbo da gioco d’azzardo rivolti alla cittadinanza, ai genitori e agli adulti di riferimento; gli eventi dedicati alla formazione digitale negli adolescenti in contesto extrascolastico; la formazione rivolta agli operatori dei Servizi sanitari, dei Comuni e altri portatori d’interesse; la ricerca sui fattori di vulnerabilità e di rischio per il gioco d’azzardo patologico e lo sviluppo di strumenti innovativi di Digital Health; la realizzazione di una campagna regionale di informazione e comunicazione per promuovere il Numero Verde Regionale e facilitare l’accesso ai servizi; la creazione di spazi informativi e di ascolto sui principali social network, rivolti specificamente al target under 25; la gestione, l’implementazione e il monitoraggio delle attività del Numero Verde regionale. GUARDA IL VIDEO