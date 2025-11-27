La goriziana Miko Srl cresce a doppia cifra

Miko srl (dinamicasuede.com), azienda italiana produttrice del materiale Dinamica®, l’innovativa microfibra ottenuta dalla tecnologia sviluppata dal colosso industriale giapponese Asahi Kasei, tinta e rifinita da Miko utilizzando una parte di poliestere riciclato, chiude il 2024 con un fatturato record di 184 milioni di euro e oltre 5,1 milioni di metri lineari venduti. L’azienda goriziana conferma così la solidità di un’azienda che negli ultimi anni ha saputo evolvere insieme al mercato, mantenendo al centro innovazione, sostenibilità e qualità.

Si tratta del risultato più significativo mai raggiunto nella storia dell’azienda, che segna una crescita del 10% rispetto al 2023, confermando il ruolo di Miko come punto di riferimento globale per la produzione di microfibre ad alte prestazioni destinate ai settori automotive, moda, design e arredo.

Anche il team è in crescita, arrivando a contare 172 dipendenti (di questi 120 sono operai e 52 impiegati), con nuove assunzioni previste nel 2026. Un rafforzamento che rispecchia la volontà di sostenere lo sviluppo interno e l’ampliamento delle attività, mantenendo alti i livelli di competenza e presidio tecnologico.

Il settore automotive resta la destinazione principale della microfibra Dinamica: circa il 90% della produzione è destinato a questo comparto, che veste oggi più di 100 modelli di automobili in tutto il mondo. La collaborazione con Automobili Lamborghini rappresenta una delle partnership più prestigiose e strategiche. Oltre ai modelli Temerario, Revuelto e Urus, a novembre 2025 è stato svelato il nuovo prototipo Temerario Super Trofeo, destinato alle competizioni internazionali e chiamato a sostituire, a partire dal 2027, l’attuale Huracán, che sarà equipaggiato con Dinamica Infinity. Una conferma ulteriore di come Dinamica sia ormai parte integrante della filiera premium dell’intero Gruppo Volkswagen.

Accanto a Lamborghini, Dinamica è impiegata in numerosi altri modelli di riferimento nel panorama europeo. Tra quelli che integrano oggi il materiale figurano Audi A6 E-TRON, Porsche Panamera GTS, Mercedes-Benz G Class, VW ID.7 ProS, Skoda Superb Sportline, Bentley FLYING SPUR.

Un insieme eterogeneo che comprende berline, sportive ad alte prestazioni, SUV icona e modelli luxury, e che rappresenta solo una parte dell’ampia gamma di veicoli che scelgono Dinamica per i propri interni. La presenza trasversale su marchi con identità, target e linguaggi stilistici molto diversi tra loro conferma la capacità del materiale sviluppato da Miko di adattarsi a esigenze di comfort, eleganza, resistenza e qualità percepita, diventando un riferimento riconosciuto per chi cerca soluzioni premium nel mondo dell’automotive contemporaneo.

Nel percorso di crescita, il prossimo grande passo sarà Dinamica Infinity, la nuova microfibra che debutterà nel 2027. Si tratta del progetto più ambizioso e l’investimento più significativo del biennio in corso che l’azienda lancerà nei prossimi anni. Infinity nasce come materiale monocomponente – 100% poliestere – e con una percentuale ancora maggiore di poliestere riciclato* rispetto alle attuali linee di Dinamica, un’evoluzione che segna una svolta nel mondo delle microfibre non-woven già brevettata in Giappone.

Oltre al lancio di Infinity, Dinamica sta portando avanti una strategia di ampliamento che guarda con decisione a nuovi mercati e a modalità di applicazione sempre più diversificate. Questo percorso parte dall’esperienza consolidata nell’automotive, ma oggi si estende con naturalezza verso il mondo di altri mezzi di trasporto, come truck e bus, dove la qualità tattile e la resistenza all’usura rappresentano un valore aggiunto concreto per architetti, designer e progettisti.

Cresce inoltre l’interesse verso il settore navale per l’arredo interno di yacht, un ambito particolarmente promettente in cui leggerezza, comportamento del materiale in ambienti marini e resa estetica diventano fattori strategici.