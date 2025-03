La Malvasia Harmo della Cantina Cormòns fra le migliori scelte dal Gambero Rosso

Anche la Malvasia “Harmo” di Cantina Produttori Cormòns è fra le undici migliori Malvasia del Friuli per rapporto qualità-prezzo selezionate dal Gambero Rosso, la prestigiosa guida del settore dell’enologia italiana. La Malvasia è uno dei vitigni coltivati in Italia, dalla storia affascinante, da cui in Friuli Venezia Giulia si ottengono ottime etichette. La Malvasia istriana, infatti, è un vitigno in grado di regalare dei grandi bianchi regionali, che riescono ad unire e a tenere in equilibrio struttura, calore, pienezza e finezza.

Fra i migliori vini regionali che offrono un grande rapporto qualità prezzo, ovvero i vini che, in enoteca e negli shop on-line, costano meno di 20 euro, emerge la Malvasia “Harmo” 2022 Doc Friuli della Cantina Produttori Cormòns, equilibrata e armonica, ottenuta da uve di Malvasia istriana della pianura isontina, dalle quali nasce questo vino elegante e profumato, espressione autentica del territorio. Già premiata con 91 punti ai Decanter World Wine Awards 2024, quest’anno si è aggiudicata anche le Quattro Viti dall’importante guida vini Vitae 2025 dell’Associazione Italiana Sommelier. È un vino che si presenta pieno e deciso all’olfatto, floreale e leggermente aromatico, per poi regalare un sorso morbido, sapido, vellutato, elegante e persistente. Un vino che fa parte della linea “Selezioni” a rappresentare un lavoro da parte della Cantina rivolto verso l’eccellenza. «Questa apprezzata realtà del mondo vitivinicolo regionale – si legge nella recensione – è nata da una bella storia di convivenza e collaborazione che ebbe inizio negli anni Sessanta del secolo scorso quando un gruppo di viticoltori cormonesi, impossibilitati a vinificare singolarmente, decisero di unire le proprie forze. Qualche anno fa, l’inserimento in azienda di Alessandro Dal Zovo nel ruolo di direttore generale, supportato dalla presidenza di Filippo Bregant, è coinciso con un significativo impulso verso la produzione di qualità». Di recente la Cantina si è distinta anche con un blend indigeno (Friulano, Malvasia e Ribolla), il Collio Bianco Uve Autoctone 2022, che ha ricevuto la medaglia d’argento al concorso internazionale Mundus Vini 2025, oltre ad aggiudicarsi 93 punti ai Decanter World Wine Awards 2024, 92 punti dalla Guida Falstaff 2024 e la Corona, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vinibuoni d’Italia 2025.