La mobilità elettrica nelle scuole superiori con il progetto E-mobility@school

Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen nata per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, lancia il progetto formativo “E-Mobility@School – il viaggio elettrizzante inizia oggi”, che per l’anno scolastico 2024-2025 coinvolge oltre 500 classi e circa 12.500 studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. In Friuli Venezia Giulia sono 11 le classi che hanno aderito all’iniziativa, tra le scuole delle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, l’iniziativa didattica è gratuita per le scuole ed è volta a sensibilizzare i più giovani su temi di estrema attualità come la sostenibilità, il cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni e il futuro della mobilità. Il progetto, infatti, fornisce un percorso di studi in grado di avvicinare i docenti e i ragazzi al mondo dell’emobility, conoscerne i benefici, scoprire le tecnologie che rendono questo tipo di mobilità sempre più semplice, nonché l’impatto in termini ambientali, favorendo al contempo la diffusione della conoscenza della transizione energetica.

Non solo: dialogando con le nuove generazioni, attraverso la scuola, il progetto vuole abbattere le barriere esistenti e chiarire i dubbi diffusi su uno dei temi più attuali e ricorrenti dello scenario economico e dell’informazione.

Realizzato in collaborazione con Neways, società di comunicazione specializzata in progetti educativi, il progetto E-Mobility@School prevede l’invio a tutte le classi aderenti di un kit didattico digitale a supporto di docenti e studenti che tratta i temi più attuali dell’Educazione ambientale in linea con l’insegnamento trasversale obbligatorio di Educazione Civica (legge 92/2019) e con gli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. All’interno del kit è presente anche un questionario finale che dà accesso a un attestato di partecipazione utile a ricevere i crediti formativi, in accordo con l’istituto scolastico.

Le scuole potranno scegliere di proseguire il percorso ospitando anche degli incontri formativi con esperti del settore che coinvolgeranno gli studenti e permetteranno loro di entrare nel vivo dei temi della mobilità elettrica e della transizione energetica.