La montagna e la famiglia, nasce in Carnia progetto pilota

Nasce in Carnia, a Sutrio, un progetto pilota dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni, accompagnati dai genitori o dall’intera famiglia.

Si chiama “Vivere la montagna in famiglia” e si propone con un format che nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie: da una parte un camp immersivo per bambini tra sport, giochi, bosco, orto, animali, laboratori creativi e scoperta della montagna; dall’altra la possibilità per i genitori di soggiornare nel borgo e lavorare in modalità smart working grazie a spazi di co-working attrezzati e connessione wi-fi immersi nella natura.

Per una settimana, nel periodo fra il 15 giugno e il 10 luglio, i bambini resteranno lontani da schermi, tecnologia e telefonini.

Le giornate saranno scandite da esperienze all’aria aperta, tra sentieri, boschi, fattorie e malghe, con attività pensate per far riscoprire ai più piccoli il valore della manualità, del contatto con la terra, del lavoro artigianale e della vita di montagna. I bambini potranno conoscere gli animali, cimentarsi in piccoli lavori nell’orto, sperimentare attività con il legno, praticare sport e giochi di gruppo, accompagnati da persone che vivono e conoscono la montagna friulana.