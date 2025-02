La parità di genere arriva in vigna, riconoscimento a Venica&Venica

Venica&Venica celebra un nuovo riconoscimento: la certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022), che attesta l’impegno concreto dell’azienda verso una crescita equa ed inclusiva.

È una delle poche aziende vitivinicole in Italia e tra le prime in Friuli Venezia Giulia a conseguire questa certificazione, ottenuta il 29 novembre 2024 e consegnata ufficialmente oggi da Massimo Alvaro, Amministratore Delegato Italia di DNV.

“Il nostro impegno – ha sottolineato Gianni Venica – va oltre la produzione di vino: crediamo nella qualità in ogni sua forma, anche sociale. Ogni azienda può generare un effetto domino sul territorio e nel settore, promuovendo un modello virtuoso e questa certificazione è la conferma di un valore che ci guida da sempre: il rispetto per le persone. Siamo felici del traguardo raggiunto, ma soprattutto ancora più motivati a fare di più”.

Da sempre, Venica&Venica adotta politiche per garantire pari opportunità a tutti i dipendenti e collaboratori, nella consapevolezza che l’inclusione è un valore fondamentale per uno sviluppo sostenibile. Parallelamente, l’azienda monitora e misura da oltre dieci anni i propri indicatori ambientali, sottoponendoli a validazione esterna e al Ministero dell’Ambiente per la certificazione VIVA.

Questo processo ha permesso di individuare aree di miglioramento e pianificare strategie di crescita nel segno della responsabilità e sostenibilità. Un percorso in cui DNV – uno dei principali enti di certificazione al mondo – è stato un partner chiave per garantire obiettività e credibilità ai dati, in linea con la convinzione che la sostenibilità sia un equilibrio tra prosperità e responsabilità sociale.

“In un contesto sempre più attento – ha detto Massimo Alvaro – la certificazione di parità di genere si afferma come un asset strategico per le organizzazioni che fanno dell’inclusione uno dei loro valori. E il percorso fatto insieme a Venica&Venica ce lo conferma. I nostri audit di certificazione non si limitano a verificare la conformità, ma valorizzano attivamente gli impegni dell’azienda in questo ambito”.

“La UNI/PdR 125:2022 – ha continuato – fornisce un quadro strutturato e misurabile, con KPI che guidano la valutazione delle performance e stimolano un miglioramento continuo. Questa certificazione non è solo un traguardo formale, ma un percorso di trasformazione culturale che promuove la diversità come fonte di valore. Le aziende che la scelgono investono in un ambiente di lavoro più equo e produttivo, rafforzando la propria reputazione e contribuendo a una società più inclusiva.”

Da quattro generazioni, Venica&Venica coltiva non solo viti, ma anche relazioni e valori. Ne è testimonianza il Bilancio di Sostenibilità, che dal 2011 si fa manifesto del rispetto per la natura e le persone e racconta i valori dell’azienda: la coesione della famiglia, il costante appello alle radici, l’equilibrato misurarsi con l’innovazione, il profondere nel lavoro ogni energia ma con il sorriso, per trarre dall’armonia dell’ambiente l’armonia del produrre. “Perché il rispetto per le persone – ha evidenziato Ornella Venica – come quello per la terra, è la radice di ogni grande vino.”