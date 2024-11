La Pasticceria Galimberti di Udine compie 100 anni

Il vice sindaco Alessandro Venanzi ha portato i saluti dell’amministrazione comunale ai festeggiamenti per i cent’anni di attività della Pasticceria Galimberti, in via Gemona. Correva infatti il 1924 quando il fondatore decise di intraprendere un’attività in centro a Udine. L’attuale gestione di Fausto Di Salvo risale invece al 2006. “Ho portato i saluti del Comune di Udine” ha commentato il vice Sindaco e Assessore Attività Economiche “insieme ai tanti clienti che apprezzano la ricca offerta di un’attività economica storica del nostro centro. Galimberti è un solido punto di riferimento sia per i cittadini che per i turisti che sanno di trovare qui un luogo di eccellenza. Auguro quindi il meglio a Di Salvo e al suo staff per questo traguardo e insieme a loro voglio anche ringraziare e augurare un buon periodo di Natale e di lavoro a tutti i nostri operatori del settore della ristorazione e dell’accoglienza”